कल लॉन्च होगी Tata Punch EV Facelift: ADAS और नई 'येलो' थीम के साथ आएगी मिनी इलेक्ट्रिक एसयूवी

Tata Punch EV Facelift Launch: टाटा मोटर्स कल अपनी बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी Punch EV का नया फेसलिफ्ट वर्जन पेश करेगी. हाल ही में अपडेट हुई पेट्रोल पंच के बाद, अब इलेक्ट्रिक वर्जन को भी उसी नए डिजाइन लैंग्वेज में ढाला गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें नए डिजाइन के फ्रंट ग्रिल, रिवाइज्ड एलईडी डीआरएल्स और कनेक्टेड टेललैंप्स जैसे कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे. यह लॉन्च टाटा के इलेक्ट्रिक लाइनअप को और भी आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किया जा रहा है.

केबिन में लग्जरी और 12.3-इंच का बड़ा डिस्प्ले

इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसके डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा. फेसलिफ्ट मॉडल में अब 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो पहले केवल बड़ी एसयूवी में आता था. इसके अलावा, केबिन में नई थीम वाली अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, एयर प्यूरीफायर और सनरूफ जैसे फीचर्स इसे अपनी सेगमेंट की सबसे प्रीमियम कार बनाएंगे. कंपनी इसे 'सनलाइट येलो' जैसे नए आकर्षक रंगों में भी पेश कर सकती है.

Level-2 ADAS

टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए जानी जाती है और नई पंच ईवी फेसलिफ्ट इसे एक कदम और आगे ले जाएगी. इस बार इसमें Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) शामिल किए जाने की संभावना है, जिसमें 14 से ज्यादा सुरक्षा फीचर्स मिल सकते हैं. इसके साथ ही 6 या 7 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे सुरक्षा के मामले में बेजोड़ बनाएंगे.

रेंज और बैटरी

फिलहाल पंच ईवी दो बैटरी विकल्पों—25 kWh और 35 kWh—के साथ आती है, जो क्रमशः 315 किमी और 421 किमी (ARAI) की रेंज देती हैं. बाजार में चर्चा है कि फेसलिफ्ट के साथ टाटा मोटर्स 45 kWh का एक बड़ा बैटरी पैक भी पेश कर सकती है, जो नेक्सन ईवी से लिया गया होगा. यदि ऐसा होता है, तो इसकी रेंज 500 किलोमीटर के करीब पहुँच सकती है, जो इस बजट की कारों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर होगा.

कीमत और बाजार में मुकाबला

मौजूदा टाटा पंच ईवी की कीमत ₹9.99 लाख से ₹14.44 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. नए फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन के साथ फेसलिफ्ट मॉडल की कीमतों में ₹20,000 से ₹50,000 तक की मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है. लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई मारुति ई-विटारा के बेस वेरिएंट, एमजी विंडसर ईवी और सिट्रोएन eC3 जैसी कारों से होगा.