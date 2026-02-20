नए डिजाइन और अपडेट रेंज के साथ Tata Punch EV Facelift आज होगी लॉन्च, भारत में बना चुकी है मजबूत पकड़

Tata Punch EV Facelift: टाटा मोटर्स की अब तक की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक माइक्रो-एसयूवी Tata Punch EV Facelift आज आखिरकार लॉन्च होने जा रही है, जिसमें अपडेटेड डिजाइन के साथ आपको बढ़ी हुई बैटरी रेंज भी देखने को मिल सकती है.
Trending Photos
Tata Punch EV Facelift: टाटा मोटर्स की पंच ईवी फेसलिफ्ट कार आज भारत में लॉन्च की जाने वाली है. इसके डिजाइन में मौजूदा मॉडल की तुलना में कई अपडेट्स देखने को मिलेंगे साथ ही इसकी रियल वर्ल्ड रेंज भी अपडेट की जा सकती है. पंच इलेक्ट्रिक कार के मौजूदा मॉडल को काफी पसंद किया गया है और नए फेसलिफ्ट मॉडल से भी ग्राहकों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं. चलिए इसकी कुछ खूबियों के बारे में जानते हैं.
डिजाइन में बदलाव
लॉन्च से पहले सामने आई तस्वीरों के अनुसार, नई पंच ईवी का फ्रंट लुक अब पहले से काफी क्लीन और हाइटेक नजर आता है. हेडलैंप्स को जोड़ने वाली पुरानी काली स्ट्रिप को हटा दिया गया है, जिससे इसका फेस और ज्यादा बेहतर और अट्रैक्टिव नजर आता है. निचले बम्पर को नया आकार दिया गया है और रियर में एक कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दी गई है, जो इसे पेट्रोल-पंच के अपडेटेड मॉडल जैसा लुक देती है. कंपनी इसमें ब्राइट येलो और कॉपर-ब्राउन जैसे नए कलर ऑप्शन भी जोड़ सकती है.
केबिन और हाई-टेक फीचर्स
इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड के लेआउट में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन टॉप वेरिएंट्स में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है. मौजूदा फीचर्स जैसे 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरा बरकरार रहेंगे.
बैटरी और रेंज
फिलहाल पंच ईवी दो बैटरी ऑप्शन 25kWh (265km रेंज) और 35kWh (365km रेंज) के साथ आती है. हालांकि, चर्चा है कि टाटा मोटर्स इस बार एक बड़ा बैटरी पैक भी पेश कर सकती है. ऐसा होता है, तो इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी जिससे लंबी जर्नी के लिए फायदा होगा और आप चार्जिंग की टेंशन के बगैर ज्यादा दूरी कवर कर सकते हैं. मोटर की पावर में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है.
कीमत और मुकाबला
मौजूदा पंच ईवी की कीमत ₹9.99 लाख से ₹14.44 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. नए फीचर्स और अपडेट्स के कारण फेसलिफ्ट वर्जन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है. बाजार में इसका मुख्य मुकाबला सिट्रोएन eC3 और अपकमिंग बजट इलेक्ट्रिक कारों से होगा.