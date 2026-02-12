Advertisement
trendingNow13106495
Hindi Newsऑटोमोबाइलनई Tata Punch EV में नहीं रहेगा बैटरी का टेंशन, फुल चार्ज में मजे से लंबी दूरी तरह चला पाएंगे ग्राहक

नई Tata Punch EV में नहीं रहेगा बैटरी का टेंशन, फुल चार्ज में मजे से लंबी दूरी तरह चला पाएंगे ग्राहक

Tata Punch EV: फेसलिफ्ट वर्जन में टाटा मोटर्स कई लग्जरी फीचर्स जोड़ने जा रही है. नई पंच ईवी में 12.3-inch का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-inch का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नई Tata Punch EV में नहीं रहेगा बैटरी का टेंशन, फुल चार्ज में मजे से लंबी दूरी तरह चला पाएंगे ग्राहक

Tata Punch EV: टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Punch EV के फेसलिफ्ट वर्जन को जल्द लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर 'लाइफटाइम कॉन्फिडेंस गारंटीड' का एक पोस्टर साझा किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि नई पंच ईवी की बैटरी पर ग्राहकों को Lifetime Warranty मिल सकती है. टाटा ने पोस्ट के साथ लिखा है, "एक वादा—जो सचमुच जीवन भर चलता है. " यह कदम इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के मन से बैटरी खराब होने के डर को पूरी तरह खत्म कर सकता है.

प्रीमियम फीचर्स से लैस होगा केबिन
फेसलिफ्ट वर्जन में टाटा मोटर्स कई लग्जरी फीचर्स जोड़ने जा रही है. नई पंच ईवी में 12.3-inch का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-inch का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. इसके अलावा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, 360-डिग्री कैमरा और एंबिएंट लाइट्स जैसे फीचर्स इसे सेगमेट की अन्य कारों से आगे रखेंगे. सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इसमें अब Level-2 ADAS की सुविधा भी दी जा सकती है.

रेंज और परफॉरमेंस में स्टेबिलिटी 
इंजन और बैटरी क्षमता की बात करें तो फेसलिफ्ट में बड़े तकनीकी बदलाव की उम्मीद कम है. इसमें मौजूदा 25 kWh और 35 kWh के बैटरी पैक विकल्प ही जारी रह सकते हैं, जो एक बार फुल चार्ज होने पर अधिकतम 365 km तक की रेंज प्रदान करेंगे. इसकी मोटर 82 hp की पावर और 114 Nm का टॉर्क जेनरेट करेगी. हालांकि, सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ड्राइविंग अनुभव को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब होगी आधिकारिक एंट्री?
टाटा मोटर्स ने अभी तक लॉन्च की तारीख का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऑटो जगत की खबरों के अनुसार इसे 20 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है. कपनी इस फेसलिफ्ट के जरिए अपनी बाजार हिस्सेदारी को और मजबूत करना चाहती है, खासकर उन ग्राहकों के बीच जो एक सुरक्षित और लंबी चलने वाली इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं.

एक्सपेक्टेड प्राइज और मुकाबला
मौजूदा टाटा पंच ईवी की एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख से ₹14.44 लाख के बीच है. उम्मीद है कि फेसलिफ्ट वर्जन के बेस वेरिएंट की कीमत इसी के आसपास रखी जाएगी, जबकि टॉप वेरिएंट्स की कीमतों मे फीचर्स के आधार पर कुछ बढ़ोतरी हो सकती है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला सिट्रोएन eC3 और आगामी हुडई Inster EV जैसी कारों से होगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tata Punch EV Facelift

Trending news

बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा