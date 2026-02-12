नई Tata Punch EV में नहीं रहेगा बैटरी का टेंशन, फुल चार्ज में मजे से लंबी दूरी तरह चला पाएंगे ग्राहक

Tata Punch EV: टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Punch EV के फेसलिफ्ट वर्जन को जल्द लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर 'लाइफटाइम कॉन्फिडेंस गारंटीड' का एक पोस्टर साझा किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि नई पंच ईवी की बैटरी पर ग्राहकों को Lifetime Warranty मिल सकती है. टाटा ने पोस्ट के साथ लिखा है, "एक वादा—जो सचमुच जीवन भर चलता है. " यह कदम इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के मन से बैटरी खराब होने के डर को पूरी तरह खत्म कर सकता है.

प्रीमियम फीचर्स से लैस होगा केबिन

फेसलिफ्ट वर्जन में टाटा मोटर्स कई लग्जरी फीचर्स जोड़ने जा रही है. नई पंच ईवी में 12.3-inch का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-inch का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. इसके अलावा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, 360-डिग्री कैमरा और एंबिएंट लाइट्स जैसे फीचर्स इसे सेगमेट की अन्य कारों से आगे रखेंगे. सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इसमें अब Level-2 ADAS की सुविधा भी दी जा सकती है.

रेंज और परफॉरमेंस में स्टेबिलिटी

इंजन और बैटरी क्षमता की बात करें तो फेसलिफ्ट में बड़े तकनीकी बदलाव की उम्मीद कम है. इसमें मौजूदा 25 kWh और 35 kWh के बैटरी पैक विकल्प ही जारी रह सकते हैं, जो एक बार फुल चार्ज होने पर अधिकतम 365 km तक की रेंज प्रदान करेंगे. इसकी मोटर 82 hp की पावर और 114 Nm का टॉर्क जेनरेट करेगी. हालांकि, सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ड्राइविंग अनुभव को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है.

A promise - that actually lasts a lifetime. This is the new Punch.ev. Stay tuned. Register Interest: Link in bio.#NewPunchev #Tataev #MoveWithMeaning pic.twitter.com/aRHJzO2jV2 — TATA.ev (@Tataev) February 10, 2026

कब होगी आधिकारिक एंट्री?

टाटा मोटर्स ने अभी तक लॉन्च की तारीख का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऑटो जगत की खबरों के अनुसार इसे 20 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है. कपनी इस फेसलिफ्ट के जरिए अपनी बाजार हिस्सेदारी को और मजबूत करना चाहती है, खासकर उन ग्राहकों के बीच जो एक सुरक्षित और लंबी चलने वाली इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं.

एक्सपेक्टेड प्राइज और मुकाबला

मौजूदा टाटा पंच ईवी की एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख से ₹14.44 लाख के बीच है. उम्मीद है कि फेसलिफ्ट वर्जन के बेस वेरिएंट की कीमत इसी के आसपास रखी जाएगी, जबकि टॉप वेरिएंट्स की कीमतों मे फीचर्स के आधार पर कुछ बढ़ोतरी हो सकती है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला सिट्रोएन eC3 और आगामी हुडई Inster EV जैसी कारों से होगा.