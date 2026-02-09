Advertisement
Tata Punch EV Facelift: 12.3-इंच के तगड़े डिस्प्ले से लैस है नई पंच, केबिन में मिलेगा प्रीमियम फील

Tata Punch EV Facelift: गाड़ी के इंटीरियर में लेआउट तो पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन तकनीक के मामले में बड़ा अपग्रेड मिल सकता है. इसमें नई 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दी जा सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:11 AM IST
Tata Punch EV Facelift: 12.3-इंच के तगड़े डिस्प्ले से लैस है नई पंच, केबिन में मिलेगा प्रीमियम फील

Tata Punch EV Facelift: टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे लोकप्रिय माइक्रो-एसयूवी, पंच EV के फेसलिफ्ट वर्जन से पर्दा उठा दिया है. पेट्रोल (ICE) वर्जन के अपडेट के बाद अब इलेक्ट्रिक अवतार को भी नई स्टाइलिंग और आधुनिक फीचर्स के साथ तैयार किया गया है. भारत में इसे आधिकारिक तौर पर 20 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा.

एक्सटीरियर और कलर्स रंग
सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट लुक में देखने को मिलता है. पुराने मॉडल मे हेडलैंप्स को जोड़ने वाली काली ट्रिम को हटाकर अब एक क्लीन, क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है, जो इसे पहले से ज़्यादा स्लीक और फ्यूचरिस्टिक बनाती है. इसमें नई कनेक्टेड LED लाइट बार और अपडेटेड फ्रंट बम्पर दिया गया है. साथ ही, कंपनी ने नेक्सन EV से प्रेरित नए 'एरो-ऑप्टिमाइज्ड' अलॉय व्हील्स और हैरियर जैसा 'सनलिट येलो' कलर ऑप्शन भी पेश किया है.

केबिन और हाईटेक फीचर्स
गाड़ी के इंटीरियर में लेआउट तो पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन तकनीक के मामले में बड़ा अपग्रेड मिल सकता है. इसमें नई 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दी जा सकती है. इसके अलावा, केबिन में 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जर, और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स को बरकरार रखा जाएगा.

सुरक्षा और तकनीक पर जोर
टाटा अपनी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए जानी जाती है, और इस फेसलिफ्ट में सुरक्षा को और पुख्ता किया गया है. उम्मीद है कि इस बार पंच EV में लेवल 2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) पैकेज देखने को मिलेगा. इसके साथ ही 360-डिग्री कैमरा और ऑटो-डिमनिंग IRVM जैसे फीचर्स ड्राइविंग को सुरक्षित और आसान बनाएंगे.

दमदार परफॉरमेंस और रेंज
मैकेनिकल तौर पर गाड़ी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले की तरह ही दो बैटरी विकल्प मिलेंगे:

25 kWh बैटरी: जो 82 hp की पावर और लगभग 265 किमी की रेंज देती है.

35 kWh बैटरी: जो 122 hp की पावर और लगभग 365 किमी (ARAI) की रेज प्रदान करती है.

एक्सपेक्टेड प्राइज और लॉन्च
टाटा पंच EV फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग 20 फरवरी 2026 को तय की गई है. नए डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के जुड़ने के कारण इसकी कीमत में मौजूदा मॉडल (जो ₹9.99 लाख से शुरू होती है) के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. यह उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगी जो शहर मे चलाने के लिए एक प्रीमियम और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक एसयूवी ढूंढ रहे हैं.

Vineet Singh

Tata Punch EV Facelift

