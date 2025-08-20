Tata Punch EV ने लॉन्च किए 2 नए Premium कलर, फुल चार्ज पर मिलेगी 421 km रेंज

Tata Punch Ev Launch Two New Colour: देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कार कंपनियों में टाटा का नाम सबसे पहले आता है. टाटा की कार मजबूती के लिए काफी जानी जाती है. कंपनी की सबसे पॉपुलर और किफायती कारों की बात करें, तो टाटा पंच का नाम सबसे पहले आता है. हालांकि, आज हम आपको इस स्टोरी में टाटा पंच ईवी कार के बारे में बताएंगे. कंपनी ने टाटा पंच ईवी कार में दो नए कलर ऑप्शन दिए हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Tata Punch Ev के फीचर्स

टाटा पंच ईवी कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में 10.25 इंच का डुअल टचस्क्रीन सेटअप दिया गया है. इस कार में वायरलेस चार्जर, android Auto/Apple CarPlay, सनरूफ, रियर AC वेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पार्किंग सेंसर, पावर विंडो, Air Purifier जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 366 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जो आपको लंबे सफर में काफी काम आ सकता है.

Tata Punch EV रेंज

Tata Punch EV में 25-35 kWh की बैटरी और 90 kW की दमदार मोटर दी गई है, जो 80.46-120.69 bhp का पावर और 190 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के अनुसार यह कार फुल चार्ज होने पर लगभग 421 km की दूरी तय कर सकती है. इस कार में Lithium-Ion की बैटरी दी गई है. Tata Punch में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से यह कार 56 Min में 10-80% चार्ज हो जाती है.

पंच ईवी में जोड़े गए दो कलर

Tata मोटर्स ने इस कार में दो नए कलर ऑप्शन को जोड़ा है, जिसके बाद टाटा पंच कुल 7 कलर में मौजूद है. कंपनी ने पंच ईवी में Pure Grey और Supernova Copper कलर को जोड़ा है, जो दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है. आप भी टाटा पंच कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप इस कलर ऑप्शन को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.