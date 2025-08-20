Tata Punch EV ने लॉन्च किए 2 नए Premium कलर, फुल चार्ज पर मिलेगी 421 km रेंज
Advertisement
trendingNow12889982
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Tata Punch EV ने लॉन्च किए 2 नए Premium कलर, फुल चार्ज पर मिलेगी 421 km रेंज

Tata Punch Ev New Colour: टाटा की कार मजबूती के लिए काफी जानी जाती है. कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर Tata Punch Ev में दो नए कलर को जोड़ा है. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tata Punch EV ने लॉन्च किए 2 नए Premium कलर, फुल चार्ज पर मिलेगी 421 km रेंज

Tata Punch Ev Launch Two New Colour: देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कार कंपनियों में टाटा का नाम सबसे पहले आता है. टाटा की कार मजबूती के लिए काफी जानी जाती है. कंपनी की सबसे पॉपुलर और किफायती कारों की बात करें, तो टाटा पंच का नाम सबसे पहले आता है. हालांकि, आज हम आपको इस स्टोरी में टाटा पंच ईवी कार के बारे में बताएंगे. कंपनी ने टाटा पंच ईवी कार में  दो नए कलर ऑप्शन दिए हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

fallback

Tata Punch Ev  के फीचर्स

टाटा पंच ईवी कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में 10.25 इंच का डुअल टचस्क्रीन सेटअप दिया गया है. इस कार में वायरलेस चार्जर, android Auto/Apple CarPlay, सनरूफ, रियर AC वेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पार्किंग सेंसर, पावर विंडो, Air Purifier जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 366 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जो आपको लंबे सफर में काफी काम आ सकता है. 

Tata Punch EV रेंज

Tata Punch EV में 25-35 kWh की बैटरी और 90 kW की दमदार मोटर दी गई है, जो 80.46-120.69 bhp का पावर और 190 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के अनुसार यह कार फुल चार्ज होने पर लगभग 421 km की दूरी तय कर सकती है. इस कार में Lithium-Ion की बैटरी दी गई है. Tata Punch में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से यह कार 56 Min में 10-80% चार्ज हो जाती है. 

यह भी पढ़ें: 

इन 5 शानदार 350cc बाइक्स के साथ कॉलेज लाइफ बनेगी यादगार, फीचर्स और परफॉर्मेंस में कोई नहीं देता टक्कर

Citroen ने लॉन्च किया Drive Range और Fleet Assured प्रोग्राम, जानें ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा

पंच ईवी में जोड़े गए दो कलर

Tata मोटर्स ने इस कार में दो नए कलर ऑप्शन को जोड़ा है, जिसके बाद टाटा पंच कुल 7 कलर में मौजूद है. कंपनी ने पंच ईवी में Pure Grey और Supernova Copper कलर को जोड़ा है, जो दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है.  आप भी टाटा पंच कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप इस कलर ऑप्शन को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Tata Punch EVautonews

Trending news

PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
Maharashtra news
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
Emergency
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
;