Tata करेगी बड़ा धमाका, दिवाली तक आ सकता है इस कार का नया अवतार
Tata करेगी बड़ा धमाका, दिवाली तक आ सकता है इस कार का नया अवतार

Tata punch facelift 2025: माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में धमाका करने वाली टाटा पंच अब नए अवतार में आने को पूरी तरह से तैयार है जिसमें ग्राहकों को कई दमदार फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:02 AM IST
Tata करेगी बड़ा धमाका, दिवाली तक आ सकता है इस कार का नया अवतार

Tata punch facelift 2025: टाटा मोटर्स पंच के फेसलिफ़्टेड वर्ज़न पर काम कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस एसयूवी की टेस्टिंग भी शुरू की जा चुकी है और दिवाली के आसपास इसे मार्केट में उतारा जा सकता है. टाटा के पुराने इतिहास को उठाकर देखें तो फेस्टिव सीजन में ही ज्यादातर नई लॉन्च किए जाते हैं ऐसे में ग्राहकों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये एसयूवी मार्केट में आ सकती है. चलिए जानते हैं कि इस माइक्रो एसयूवी में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: आधी सैलरी निकल जाती है पेट्रोल भरवाने में? 175 Km की रेंज वाली ये ई-बाइक करेगी हजारों की बचत

2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड एक्सटीरियर 

टाटा पंच को 2021 में लॉन्च किया गया था, और यह पहली बार है जब इस SUV में कोई बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा. फेसलिफ़्टेड वर्ज़न के एक्सटीरियर में कै बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिसमें रीडिजाइन हेडलैंप के साथ फ्रंट में कुछ अन्य अपडेट्स क्षाम्ल हो सकते हैं. हालांकि ये बदलाव ज्यादा नहीं होंगे. नया ग्रिल और नया LED हेडलैंप सेटअप बदलने से कार के लुक पर काफी असर पड़ने वाला है. 

2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड इंटीरियर
जानकारी के अनुसार नई अपडेटेड एसयूवी के इंटीरियर में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं. स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि 2025 पंच में एक नया डैशबोर्ड होगा. पंच फेसलिफ्ट के अन्य इंटीरियर एलिमेंट्स में 10.25-इंच का फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इल्यूमिनेटेड लोगो वाला 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 7-इंच का TFT कंसोल और अन्य शामिल हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: Gen z के लिए बेस्ट हैं ये 5 बाइक्स; लुक और परफॉर्मेंस के साथ मिलता है दमदार इंजन, कीमत 2 लाख से भी कम

2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड पावरट्रेन

टाटा फेसलिफ्टेड पंच में मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन रिपीट किए जा सकते हैं. इसमें 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 86 bhp और 113 Nm का पीक पावर और टॉर्क आउटपुट देने में सक्षम है. साथ ही, इसमें CNG विकल्प भी मौजूद रहने की उम्मीद है जो 73.4 bhp और 103 Nm का आउटपुट देता है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT शामिल हो सकते हैं.

