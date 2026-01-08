लॉन्च से पहले ही तहलका मचाने लगी Tata Punch फेसलिफ्ट, अभी से खरीदने को बेताब हो रहे ग्राहक

Tata Punch Facelift: 6 नए वेरिएंट्स और सेफ़्टी पर जोर देते हुए टाटा मोटर्स 13 जनवरी को अपनी पॉपुलर माइक्रो-एसयूवी 'पंच' का फेसलिफ्ट मॉडल भारत में उतारेने जा रही है. इसे लेकर अभी से ऑटो इंडस्ट्री में माहौल बन गया है क्योंकि माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में इस कार का अपना अलग ही फैन-बेस तैयार हो गया है. इस मॉडल में काफी सारे अपडेट्स देखने को मिलने जा रही हैं. कंपनी नई कार को 6 वेरिएंट्स में उतारेगी. इस बार सेफ़्टी सबसे बड़ी जरूरी है. इसके बेस मॉडल 'Smart' में ही 6 एयरबैग्स, एलईडी हेडलैम्प्स, दो ड्राइविंग मोड्स (Eco और City), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और रिमोट कीलेस एट्री जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इतना ही नहीं ये 'Pure' वेरिएंट में भी आती है, जिसमें रियर एसी वेंट्स और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं.

मिड और टॉप वेरिएंट्स के काफी हाइटेक फीचर्स जैसे-जैसे आप ऊपर के वेरिएंट्स की ओर बढ़ते हैं, तकनीक और भी बेहतर होती जाती है:

Pure+: इसमें 8-इंच की टचस्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले और क्रूज कंट्रोल मिलता है.

Adventure: यहाँ आपको 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.

Accomplished: इस वेरिएट में 16-इच के अलॉय व्हील्स, बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम और एलईडी डीआरएल (DRLs) दिए गए हैं.

Accomplished+ (टॉप मॉडल): यह वेरिएंट वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्र, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 'iRA' कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लैस है.

पावरफुल इंजन और नया विकल्प

कार में सबसे बड़ा बदलाव गाड़ी के इंजन में देखने को मिलेगा. 2026 पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ अब एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन भी पेश किया जाएगा. यह वही पावरफुल इंजन होने की उम्मीद है जो टाटा की अन्य बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है. यह नया इंजन उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा जो पंच में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस और रफ़्तार चाहते हैं.