Advertisement
trendingNow13073231
Hindi NewsऑटोमोबाइलTata Punch Facelift हुई भारत में लॉन्च, Maruti की इस कार को मिलेगी कांटे की टक्कर

Tata Punch Facelift हुई भारत में लॉन्च, Maruti की इस कार को मिलेगी कांटे की टक्कर

Tata Punch Facelift Competition: 2026 टाटा पंच के एक्सटीरियर में व्यापक बदलाव किए गए हैं, जो अब टाटा की नई पीढ़ी की कारों (जैसे Punch.ev) से प्रेरित है. इसके फ्रंट में अब और भी स्लिम LED DRLs, अपडेटेड LED हेडलैंप क्लस्टर और एक नई 3D ग्रिल दी गई है. साथ ही, SUV जैसा लुक देने के लिए इसमें नई क्लैडिंग.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tata Punch Facelift हुई भारत में लॉन्च, Maruti की इस कार को मिलेगी कांटे की टक्कर

Tata Punch Facelift Competition: टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे पॉपुलर माइक्रो-SUV, Tata Punch का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में उतार दिया है. ₹5.59 लाख की आकर्षक शुरुआती कीमत के साथ आई इस नई पंच में डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के स्तर पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं. यह अपडेट न केवल कार को मॉडर्न बनाता है, बल्कि इसे कॉम्पिटिशन में भी सबसे आगे खड़ा करता है. आपको बता दें कि भारत में इस कार का मुकाबला मारुति S-Presso से होने वाला है. 

1. नया अवतार और आकर्षक डिजाइन
2026 टाटा पंच के एक्सटीरियर में व्यापक बदलाव किए गए हैं, जो अब टाटा की नई पीढ़ी की कारों (जैसे Punch.ev) से प्रेरित है. इसके फ्रंट में अब और भी स्लिम LED DRLs, अपडेटेड LED हेडलैंप क्लस्टर और एक नई 3D ग्रिल दी गई है. साथ ही, SUV जैसा लुक देने के लिए इसमें नई क्लैडिंग, बुल-गार्ड स्टाइल बंपर और नए डिजाइन के 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे सड़क पर एक मजबूत उपस्थिति प्रदान करते हैं.

2. हाई-टेक केबिन और आधुनिक फीचर्स
इंटीरियर में टाटा ने तकनीक और आराम का खास ख्याल रखा है. अब इसमें 26.03 सेमी (10.25 इंच) का बड़ा अल्ट्रा-व्यू HD इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, नई पंच में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, वॉयस-असिस्टेड सनरूफ और वायरलेस फोन चार्जर जैसे प्रीमियम फीचर् शामिल किए गए हैं, जो इस सेगमेंट में इसे बेहद खास बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. दमदार 'iTurbo' इंजन की एंट्री
इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट नया 1.2-लीटर iTurbo पेट्रोल इंजन है. यह शक्तिशाली इजन 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जो इसे अपनी श्रेणी की सबसे पावरफुल कारों में से एक बनाता है. इसके अलावा, मौजूदा 1.2L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और iCNG विकल्प भी उपलब्ध है. खास बात यह है कि अब CNG में भी AMT (ऑटोमैटिक) का विकल्प दिया गया है, जो ग्राहकों को सुविधा और बचत दोनों प्रदान करता है.

4. वेरिएंट और कीमत का गणित (एक्स-शोरूम)
टाटा ने ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से नई पंच को 6 मुख्य ट्रिम्स में बांटा किया है. पेट्रोल मैनुअल (MT) वेरिएंट्स की कीमत ₹5.59 लाख से ₹8.99 लाख के बीच है, जबकि CNG वेरिएंट्स की शुरुआत ₹6.69 लाख से होकर टॉप मॉडल के लिए ₹9.29 लाख तक जाती है.

प्रमुख वेरिएंट्स: Smart, Pure, Pure+, Adventure, Accomplished, और Accomplished+ (S).

मारुति S-Presso से होगा मुकाबला 

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tata Punch facelift

Trending news

भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
mumbai
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
Shaksgam Valley
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
veer savarkar
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र