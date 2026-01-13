Tata Punch Facelift की ट्रक से हुई टक्कर, जानें मजबूती के मामले में कहां स्टैंड करती है ये कार

Tata Punch Facelift Launched: टाटा मोटर्स ने अपनी नई 2026 Tata Punch Facelift को ₹5.59 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर एक बड़ा धमाका किया है. इस बार टाटा ने केवल फीचर्स ही नहीं बढ़ाए, बल्कि सुरक्षा के मामले में एक ऐसा प्रयोग किया है जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री को चौंका दिया है. कंपनी ने नई पंच की मजबूती दिखाने के लिए इसे एक असली ट्रक के साथ टकराकर क्रैश-टेस्ट किया है.

1. असली सड़क सुरक्षा: ट्रक के साथ भीषण क्रैश-टेस्ट

टाटा मोटर्स ने सुरक्षा के दावों को रेटिंग से आगे ले जाते हुए नई पंच को एक फुल-साइज़ ट्रक (Tata LPT) के साथ टकराया. 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हुए इस हेड-ऑन कोलिजन (आमने-सामने की टक्कर) में गाड़ी का बोनट तो सिकुड़ गया, लेकिन इसका मुख्य ढांचा (Passenger Compartment) पूरी तरह सुरक्षित रहा. टाटा के अनुसार, टक्कर के तुरंत बाद सभी एयरबैग्स समय पर खुले और गाड़ी के सभी दरवाजे आसानी से खुल गए, जो वास्तविक सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए सबसे जरूरी है.

2. सुरक्षा के पीछे टाटा की सोच

टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा का कहना है कि उनके लिए सुरक्षा केवल 'फाइव-स्टार रेटिंग' तक सीमित नहीं है. भारत की सड़कों पर कारों और ट्रकों के बीच टक्कर होना एक कड़वी सच्चाई है. इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, टाटा ने यह टेस्ट किया ताकि ग्राहकों को भरोसा मिल सके कि नई पंच वास्तविक दुनिया की चुनौतीपूर्ण स्थितियों और भारी वाहनों के साथ टकराव में भी यात्रियों को सुरक्षित रखने में सक्षम है.

3. स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स और रेटिंग

सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए 2026 पंच के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रैक्शन कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) को स्टैंडर्ड (अनिवार्य) कर दिया गया है. गौरतलब है कि नई पंच को हाल ही में 'भारत NCAP' क्रैश टेस्ट में शानदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जो इसे अपनी श्रेणी की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है.

4. नया टर्बो इंजन और दमदार परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के मामले में भी अब पंच पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है. इसमें मौजूदा 1.2L पेट्रोल और CNG इजन के साथ-साथ अब नया 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह नया इंजन 118hp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें शहर के साथ-साथ हाईवे पर भी शानदार रफ्तार और पिक-अप चाहिए.

5. मॉडर्न डिजाइन और आकर्षक कीमत

डिजाइन की बात करे तो नई पंच में नई ग्रिल, रीडिज़ाइन की गई LED DRLs और 10.25-इच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है. इसकी कीमतें ₹5.59 लाख से शुरू होकर ₹9.29 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. बेहतर लुक, हाई-टेक फीचर्स और ट्रक के खिलाफ साबित की गई मजबूती के साथ यह कार अब वैल्यू-फॉर-मनी का एक नया उदाहरण पेश करती है.