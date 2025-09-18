इन बड़े अपडेट्स के साथ लॉन्च हो सकती है Tata Punch Facelift, बेसब्री से इंतजार कर रहे ग्राहक

Tata Punch Facelift 2025: जानकारी के अनुसार नई 2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट में कुछ इंटीरियर और टेक्निकल अपग्रेड के साथ-साथ कुछ एक्सटीरियर अपडेट देखने को मिलेंगे.
Trending Photos
Tata Punch Facelift 2025: टाटा मोटर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी पंच का 2025 में फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होने वाला है. हालाँकि टाटा ने आधिकारिक तौर पर अपडेटेड मॉडल की जानकारी का खुलासा नहीं किया है. जानकारी के अनुसार नई 2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट में कुछ इंटीरियर और टेक्निकल अपग्रेड के साथ-साथ कुछ एक्सटीरियर अपडेट देखने को मिलेंगे.
हो सकते हैं ये बदलाव
Tata Punch Facelif में ग्राहकों को नए डिज़ाइन का ग्रिल, नई हेडलाइट्स, बदले हुए बंपर, नया अलॉय व्हील डिज़ाइन, नई एलईडी यूनिट्स के साथ कनेक्टेड टेल लाइट, चमकदार टाटा लोगो वाला नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टच-आधारित HVAC कंट्रोल पैनल, फ्री-स्टैंडिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम के साथ वेंटिलेटेड सीटें दी जा सकती हैं.
TRENDING NOW
स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि अपडेटेड पंच अपने इलेक्ट्रिक मॉडल से कुछ डिज़ाइन एलीमेंट शेयर कर सकती है. आगे की तरफ, इसमें नए डिज़ाइन की ग्रिल, नए डिज़ाइन के हेडलैंप और थोड़ा बदला हुआ बंपर होगा. साइड प्रोफाइल में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसमें नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील मिलेंगे. पीछे की तरफ, नए एलईडी यूनिट वाले नए बंपर और कनेक्टेड टेललैंप के साथ इसका रियर प्रोफाइल और भी नया लगेगा, जैसा कि हमने नेक्सन में देखा है.
अन्य फीचर्स
2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट में नई अल्ट्रोज़ से लिया गया एक नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा जिसमें इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो होगा. इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ एक फ्री-स्टैंडिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन भी होगी. टच-बेस्ड HVAC कंट्रोल पैनल पंच ईवी से लिया जा सकता है. टाटा नई पंच में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और अपग्रेडेड 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी दे सकती है.
वही पेट्रोल और सीएनजी इंजन
नई टाटा पंच 2025 में मेकैनिकल बदलाव नहीं किया जाएगा. इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो मैक्सिमम 87 बीएचपी और 115 एनएम का टॉर्क देगा. सीएनजी वेरिएंट में वही डुअल-सिलेंडर आई-सीएनजी तकनीक होगी.