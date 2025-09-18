इन बड़े अपडेट्स के साथ लॉन्च हो सकती है Tata Punch Facelift, बेसब्री से इंतजार कर रहे ग्राहक
Advertisement
trendingNow12926710
Hindi Newsऑटोमोबाइल

इन बड़े अपडेट्स के साथ लॉन्च हो सकती है Tata Punch Facelift, बेसब्री से इंतजार कर रहे ग्राहक

Tata Punch Facelift 2025: जानकारी के अनुसार नई 2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट में कुछ इंटीरियर और टेक्निकल अपग्रेड के साथ-साथ कुछ एक्सटीरियर अपडेट देखने को मिलेंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन बड़े अपडेट्स के साथ लॉन्च हो सकती है Tata Punch Facelift, बेसब्री से इंतजार कर रहे ग्राहक

Tata Punch Facelift 2025: टाटा मोटर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी पंच का 2025 में फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होने वाला है. हालाँकि टाटा ने आधिकारिक तौर पर अपडेटेड मॉडल की जानकारी का खुलासा नहीं किया है. जानकारी के अनुसार नई 2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट में कुछ इंटीरियर और टेक्निकल अपग्रेड के साथ-साथ कुछ एक्सटीरियर अपडेट देखने को मिलेंगे. 

हो सकते हैं ये बदलाव 

Tata Punch Facelif में ग्राहकों को नए डिज़ाइन का ग्रिल, नई हेडलाइट्स, बदले हुए बंपर, नया अलॉय व्हील डिज़ाइन, नई एलईडी यूनिट्स के साथ कनेक्टेड टेल लाइट, चमकदार टाटा लोगो वाला नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टच-आधारित HVAC कंट्रोल पैनल, फ्री-स्टैंडिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम के साथ वेंटिलेटेड सीटें दी जा सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि अपडेटेड पंच अपने इलेक्ट्रिक मॉडल से कुछ डिज़ाइन एलीमेंट शेयर कर सकती है. आगे की तरफ, इसमें नए डिज़ाइन की ग्रिल, नए डिज़ाइन के हेडलैंप और थोड़ा बदला हुआ बंपर होगा. साइड प्रोफाइल में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसमें नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील मिलेंगे. पीछे की तरफ, नए एलईडी यूनिट वाले नए बंपर और कनेक्टेड टेललैंप के साथ इसका रियर प्रोफाइल और भी नया लगेगा, जैसा कि हमने नेक्सन में देखा है. 

अन्य फीचर्स 

2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट में नई अल्ट्रोज़ से लिया गया एक नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा जिसमें इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो होगा. इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ एक फ्री-स्टैंडिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन भी होगी. टच-बेस्ड HVAC कंट्रोल पैनल पंच ईवी से लिया जा सकता है. टाटा नई पंच में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और अपग्रेडेड 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी दे सकती है. 

वही पेट्रोल और सीएनजी इंजन

नई टाटा पंच 2025 में मेकैनिकल बदलाव नहीं किया जाएगा. इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो मैक्सिमम 87 बीएचपी और 115 एनएम का टॉर्क देगा. सीएनजी वेरिएंट में वही डुअल-सिलेंडर आई-सीएनजी तकनीक होगी. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tata punch facelift 2025

Trending news

हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
hyderabad heavy rain
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
Indian border security alert
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
HC cancels Karnataka MLA election result
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
;