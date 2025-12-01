Advertisement
Tata Punch Facelift: इस बार तो मार्केट में सबकी छुट्टी पक्की, आ रही नई दमदार पंच

Tata Punch Facelift: इंटीरियर और फीचर्स के मामले में भी यह फेसलिफ्ट मॉडल मौजूदा वर्जन से काफी आगे निकल जाएगा. केबिन को आधुनिक बनाने के लिए इसमें कई नए और प्रीमियम फीचर्स जोड़े जाएंगे.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:38 AM IST
Tata Punch Facelift: इस बार तो मार्केट में सबकी छुट्टी पक्की, आ रही नई दमदार पंच

Tata Punch Facelift: भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली दिग्गज वाहन निर्माता टाटा मोटर्स (Tata Motors), जल्द ही अपनी लोकप्रिय माइक्रो-एसयूवी टाटा पंच (Tata Punch) का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है. अब कंपनी इसे और भी आकर्षक बनाने पर काम कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई पंच फेसलिफ्ट की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जिसे टेस्टिंग के दौरान कई बार सड़कों पर देखा गया है, जो इस बात का संकेत है कि लॉन्चिंग अब दूर नहीं है. हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे साल 2026 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) में लॉन्च किया जा सकता है.

नए अवतार में आएगी पंच 

नए अवतार में आने वाली Tata Punch Facelift के डिज़ाइन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका एक्सटीरियर लुक काफी हद तक इसके इलेक्ट्रिक वर्जन (Punch EV) से प्रेरित हो सकता है. बाहरी बदलावों में स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, नए डिज़ाइन के एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक फ्रेश फ्रंट ग्रिल, और नए बंपर शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, एसयूवी को एक अधिक प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देने के लिए 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी दिए जाने की संभावना है. ये बदलाव पंच को बाजार में मौजूदा और आगामी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बनाएंगे.

क्या कुछ होगा खास 

इंटीरियर और फीचर्स के मामले में भी यह फेसलिफ्ट मॉडल मौजूदा वर्जन से काफी आगे निकल जाएगा. केबिन को आधुनिक बनाने के लिए इसमें कई नए और प्रीमियम फीचर्स जोड़े जाएंगे. इनमें सबसे प्रमुख है एक बड़ा 10.2 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो यात्रियों के मनोरंजन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस एसयूवी में अब 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसके साथ ही, सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए इसमें छह एयरबैग भी स्टैंडर्ड या उच्च वैरिएंट्स में शामिल किए जा सकते हैं, जो इसे ग्लोबल NCAP रेटिंग्स में और भी मजबूत बना सकता है.

कैसी होगी पावर 

अच्छी बात यह है कि टाटा पंच के इंजन स्पेसिफिकेशंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. फेसलिफ्ट मॉडल में भी मौजूदा वर्जन वाला भरोसेमंद 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन (Revotron) पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा. यह इंजन 87.8 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है. ट्रांसमिशन के विकल्पों में भी कोई बदलाव नहीं होगा, और यह पहले की तरह ही 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी (AMT - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) के साथ उपलब्ध होगी. इंजन को यथावत रखने का फैसला शायद इसलिए लिया गया है ताकि इसकी उत्पादन लागत को नियंत्रित रखा जा सके और ग्राहकों को एक दमदार परफॉर्मेंस मिल सके.

लॉन्च के बाद, Tata Punch Facelift माइक्रो-एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगी. बाजार में इसका सीधा और कड़ा मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई Hyundai Exter और पुरानी लेकिन मजबूत खिलाड़ी Maruti Ignis जैसी कारों से होगा. इसके अलावा, कीमत और सेगमेंट के ओवरलैप के कारण इसे Nissan Magnite और Renault Kiger जैसी कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी से भी मुकाबला करना पड़ेगा. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Tata Punch facelift

