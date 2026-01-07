Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइलटाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को होगी लॉन्च: नए वेरिएंट्स और शानदार फीचर्स का हुआ खुलासा

टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को होगी लॉन्च: नए वेरिएंट्स और शानदार फीचर्स का हुआ खुलासा

Tata Punch Facelift: मैकेनिकल बदलावों की बात करें तो नई पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन तो रहेगा ही, लेकिन इस बार ग्राहकों को 'टर्बो-पेट्रोल' इंजन का एक नया विकल्प भी मिल सकता है. 

Jan 07, 2026, 07:06 PM IST
टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को होगी लॉन्च: नए वेरिएंट्स और शानदार फीचर्स का हुआ खुलासा

Tata Punch Facelift: टाटा मोटर्स अपनी सबसे लोकप्रिय माइक्रो-एसयूवी 'टाटा पंच' का नया फेसलिफ्ट मॉडल 13 जनवरी को भारतीय बाजार में उतारने जा रही है. कंपनी ने लॉन्च से पहले इसके वेरिएंट्स और फीचर्स की जानकारी साझा कर दी है. नई पंच कुल छह वेरिएंट्स— स्मार्ट, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड+ S में उपलब्ध होगी. सुरक्षा के लिहाज से अब इसके बेस मॉडल 'स्मार्ट' में भी 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (iTPMS) जैसे जरूरी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जो इसे पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाते हैं.

हाइटेक फीचर्स की भरमार
टाटा ने हर वेरिएंट को ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से खास फीचर्स से लैस किया है. 'प्योर' वेरिएंट में पीछे की सीट के लिए एसी वेंट्स और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे, जबकि 'प्योर प्लस' में टचस्क्रीन और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले की सुविधा होगी. 'एडवेंचर' वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. वहीं, सबसे टॉप मॉडल 'अकंप्लिश्ड+ S' में वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग पैड और बड़ी 26.03 सेमी की टचस्क्रीन के साथ 'आई-आरए' (iRA) कनेक्टिविटी दी गई है, जो इसे एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करती है.

इंजन ऑप्शन
मैकेनिकल बदलावों की बात करें तो नई पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन तो रहेगा ही, लेकिन इस बार ग्राहकों को 'टर्बो-पेट्रोल' इंजन का एक नया विकल्प भी मिल सकता है. यह नया इंजन उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा जो कार से ज्यादा पावर और बेहतर परफॉर्मेस की उम्मीद रखते हैं. इसके अलावा, कार के एक्सटीरियर में एलईडी हेडलाइट्स, नए अलाय व्हील्स और 'इन्फिनिटी ग्लो' एलईडी टेल लाइट्स दी गई हैं, जो इसे सड़क पर एक आधुनिक और बोल्ड लुक देती हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Tata Punch facelift

