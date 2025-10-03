धमाका! Tata Motors ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा कार विक्रेता!

Tata Motors Sales: हाल ही में हुए GST रिफॉर्म के बाद Tata Motors के लिए सितंबर 2025 एक ऐतिहासिक महीना बन गया है. कंपनी ने यात्री वाहन (PV) सेगमेंट की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत यह बिक्री की रैंकिंग में कंपनी दूसरे पायदान पर आ गई है.

इन फ़ैक्टर्स ने Tata Motors को बनाया नंबर 2

Tata Motors ने सितंबर 2025 में यात्री वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहनों सहित) की कुल 60,097 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. यह पिछले साल सितंबर 2024 में बेची गई 41,313 यूनिट्स की तुलना में 47.4% की जबरदस्त ग्रोथ है.

सबसे जरूरी बात ये है कि Vahan डेटा के अनुसार, Tata Motors ने 40,594 यूनिट्स की बिक्री के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी का स्थान हासिल कर लिया है. उसने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को पछाड़ दिया है, जिनमें Mahindra (37,015 यूनिट्स) और Hyundai (35,443 यूनिट्स) शामिल हैं.

ये मॉडल रहा सबसे बड़े स्टार परफॉर्मर

इस रिकॉर्ड तोड़ बिक्री में कंपनी के कई मॉडलों ने अहम भूमिका निभाई है जिनके बारे में हम आपको बताते हैं.

इलेक्ट्रिक वाहन (EV): EVs की बिक्री में सबसे बड़ा उछाल आया. इस सेगमेंट में 9,191 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री हुई, जो पिछले साल के 4,680 यूनिट्स की तुलना में 96.4% की वृद्धि है. कंपनी के लिए मासिक EV बिक्री का यह एक नया मील का पत्थर है.

Nexon: कॉम्पैक्ट SUV Nexon ने 22,500 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो Tata Motors के किसी भी यात्री वाहन के लिए अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री है.

Harrier और Safari: फ्लैगशिप मॉडल Harrier और Safari ने भी अपनी सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज करके इस रिकॉर्ड में योगदान दिया.

CNG: EVs के साथ-साथ, CNG सेगमेंट ने भी Q2FY25 की तुलना में 105% से अधिक की वृद्धि के साथ 17,800 यूनिट्स से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की.

घरेलू PV बिक्री 45.3% बढ़कर 59,667 यूनिट्स हो गई. वहीं, निर्यात में तो और भी बड़ा कमाल हुआ! कंपनी ने 1,240 यूनिट्स का निर्यात किया, जो पिछले साल के 250 यूनिट्स की तुलना में 396% का भारी उछाल है.

सितंबर 2025 का महीना Tata Motors के लिए केवल बिक्री का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह बाज़ार में भारतीय ऑटोमोटिव ब्रांड की बढ़ती ताकत और ग्राहक के भरोसे को भी दिखाता है.