Tata Harrier और Safari जल्द होंगी Hyperion पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च, जानें खासियतें

Tata Safari and Harrier with Hyperion Petrol engine: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने अपनी अपकमिंग लॉन्च की प्लानिंग के साथ तैयार है. नए प्रोडक्ट में, कंपनी का लक्ष्य हैरियर और सफारी एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट को पेश करना है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. अभी तक, ये दोनों मॉडल देश में केवल डीजल इंजन (मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों में) के साथ ही उपलब्ध हैं.
'हाइपीरियन' पेट्रोल इंजन
इंजन: उम्मीद है कि टाटा सफारी और हैरियर में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे ब्रांड द्वारा 'हाइपीरियन' (Hyperion) नाम दिया गया है. इसे पहली बार ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया था.
पावर आउटपुट: उम्मीद है कि यह इंजन 170 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क प्रदान करेगा.
ट्रांसमिशन: यह इंजन संभवतः डुअल-क्लच या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा.
अनावरण: इस पावर यूनिट के बारे में अधिक जानकारी तब सामने आएगी जब यह 25 नवंबर को टाटा सिएरा के साथ डेब्यू करेगी.
कीमतों में कमी और मुकाबला
टर्बो पेट्रोल इंजन के लॉन्च से इन मॉडलों की प्रतिस्पर्धात्मकता उनके प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बढ़ सकती है, क्योंकि इस सेगमेंट के अधिकांश प्रतियोगी डीजल विकल्पों के साथ-साथ पेट्रोल यूनिट भी पेश करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विकास से दोनों एसयूवी की शुरुआती कीमतों में कमी आ सकती है.
मौजूदा डीजल इंजन
वर्तमान में, हैरियर और सफारी में 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 167 hp की पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है.
यह इंजन छह-स्पीड मैनुअल या छह-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है.
वर्तमान में, सफारी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹14.66 लाख है, जबकि हैरियर की शुरुआत ₹14 लाख (एक्स-शोरूम) से होती है.
मार्केट में मुकाबला
टाटा हैरियर जीप कंपस और एमजी हेक्टर जैसे मॉडल के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, जबकि तीन-पंक्ति वाली सफारी भारतीय बाजार में महिंद्रा XUV700, हुंडई Alcazar और जीप मेरिडियन जैसे प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करती है.