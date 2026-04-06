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Tata Safari EV जल्द करेगी मार्केट में एंट्री, लंबी रेंज, प्रीमियम फीचर्स के साथ होगा बहुत कुछ

Tata Safari EV:  इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलने की प्रबल संभावना है, जो इसे खराब रास्तों पर भी बेहतर पकड़ प्रदान करेगा. साथ ही, बड़ी टचस्क्रीन, ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और पैनोरमिक सनरूफ जैसे लग्जरी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:06 PM IST
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Tata Safari EV जल्द करेगी मार्केट में एंट्री, लंबी रेंज, प्रीमियम फीचर्स के साथ होगा बहुत कुछ

Tata Safari Electric: टाटा मोटर्स भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अब अपनी सबसे तगड़ी एसयूवी, Safari का इलेक्ट्रिक अवतार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. मौजूदा समय में सफारी केवल डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है. हालांकि लगातार बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को देखते हुए कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन बाजार में उतारने जा रही है.

टाटा सफारी ईवी का लॉन्च

मीडिया रिपोर्ट्स और ऑटो जगत की चर्चाओं के अनुसार, टाटा मोटर्स इस साल की चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2026) तक Safari EV को भारतीय सड़कों पर उतार सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान देखी गई झलकियों से साफ है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल लगभग तैयार है.

बैटरी पैक और लंबी रेंज

सफारी ईवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज होने वाली है. माना जा रहा है कि टाटा इसमें 65 kWh और 75 kWh क्षमता वाले दो बड़े बैटरी पैक के विकल्प दे सकती है. बड़ी बैटरी के साथ यह एसयूवी सिंगल चार्ज पर लगभग 600 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम होगी, जो लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी राहत होगी.

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फीचर्स और ऑल व्हील ड्राइव

सफारी के इलेक्ट्रिक वर्जन में न केवल मौजूदा मॉडल के फीचर्स मिलेंगे, बल्कि कई नई तकनीकों को भी जोड़ा जाएगा. इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलने की प्रबल संभावना है, जो इसे खराब रास्तों पर भी बेहतर पकड़ प्रदान करेगा. साथ ही, बड़ी टचस्क्रीन, ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और पैनोरमिक सनरूफ जैसे लग्जरी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे.

डिजाइन और एक्सटीरियर 

ईवी वर्जन होने के नाते इसके डिजाइन में कुछ खास बदलाव किए जाएंगे ताकि इसे डीजल सफारी से अलग पहचाना जा सके. इसमें बंद फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और ईवी-स्पेशल 'टी' लोगो वाली नीली फिनिशिंग मिल सकती है. इसके अलावा, लाइटिंग सेटअप को भी अधिक आधुनिक और भविष्यवादी लुक दिया जा सकता है.

कीमत और मुकाबला

कीमत की बात करें तो टाटा सफारी ईवी को प्रीमियम सेगमेंट में रखा जाएगा. जानकारों का मानना है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 25 लाख से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है. बाजार में आने के बाद इसका सीधा मुकाबला अपकमिंग महिंद्रा XUV.e8 और हुंडई क्रेटा ईवी जैसे मॉडल्स से होने की उम्मीद है.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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