Tata Safari Vs Mahindra XUV 700, दोनों में से कौन सा ऑप्शन खरीदना आपके लिए है बेस्ट

Tata Safari Vs Mahindra XUV 700: आज भारतीय कार बाज़ार में अगर कोई सबसे बड़ी और सस्पेंस से भरी टक्कर है, तो वो है दो देसी दिग्गजों के बीच एक तरफ Tata Safari है जो दमदार डिज़ाइन के साथ सड़कों पर राज करने का इरादा रखती है, तो दूसरी तरफ Mahindra XUV700 है जो हाई-टेक फीचर्स, ज़बरदस्त परफॉरमेंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस होकर आई है. जब एक ग्राहक ₹20-25 लाख के बजट में एक 7-सीटर एसयूवी खरीदने निकलता है, तो इन दोनों के बीच फंस जाना बिलकुल लाज़मी है, क्योंकि दोनों ही अपने-अपने तरीके से 'बेस्ट' होने का दावा करती हैं. आपकी यह उलझन सुलझाने के लिए, आइए कुछ सवाल-जवाब के ज़रिए इस मुकाबले को समझते हैं, ताकि आप जान सकें कि असल में आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है.

डिज़ाइन और लुक

देखिए, Tata Safari का लुक ज़्यादा मस्कुलर और "रोड प्रेज़ेंस" वाला है. इसका डिज़ाइन बहुत कम लोगों को नापसंद होता है, और यह अपनी हैवी-ड्यूटी वाली छवि को बरकरार रखती है. दूसरी तरफ, Mahindra XUV700 का अंदाज़ ज़्यादा मॉडर्न, शार्प और स्लीक है, जिसमें क्रोम का इस्तेमाल और बड़ी ग्रिल इसे प्रीमियम लुक देती है. अगर आप एक दमदार, पारंपरिक एसयूवी वाला फील चाहते हैं, तो सफारी बेहतर है, लेकिन अगर आपको एक स्पोर्टी, भविष्यवादी डिज़ाइन चाहिए, तो XUV700 आपको ज़्यादा अपील करेगी.

परफॉरमेंस और टेक्नोलॉजी

परफॉरमेंस के मामले में, XUV700 साफ़ तौर पर Safari से आगे निकल जाती है, खासकर इसके पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन और टॉर्क से भरपूर डीज़ल इंजन के साथ. XUV700 की राइडिंग थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी और कार जैसी महसूस होती है, जबकि सफारी चलाने में ज़्यादा स्मूथ और आरामदायक (plush) लगती है, खासकर शहर के ट्रैफिक में. टेक्नोलॉजी की बात करें तो, XUV700 यहाँ भी लीड लेती है – इसमें बड़ा डुअल-स्क्रीन सेटअप, अडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और Mahindra का AdrenoX सिस्टम है जो इसे सेगमेंट की सबसे हाई-टेक गाड़ी बनाता है. हाँ, Safari का JBL साउंड सिस्टम और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी इसे एक अलग आत्मविश्वास देती है, जिसे Tata के ग्राहक बहुत पसंद करते हैं.

फैमिली के लिए कौन है ज़्यादा कम्फर्टेबल

फैमिली के नज़रिए से, दोनों ही शानदार गाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ छोटे अंतर हैं. Tata Safari की दूसरी और तीसरी रो में घुसना और बाहर निकलना (access) थोड़ा आसान है, और इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग ख़राब रास्तों पर भी ज़्यादा आरामदायक महसूस होती है. हालांकि, Mahindra XUV700 की सीटें ज़्यादा सपोर्टिव और आरामदायक हैं, लेकिन XUV700 की थर्ड रो में लेग-रूम थोड़ा कम महसूस हो सकता है. सुरक्षा (Safety) के मामले में दोनों ही टॉप-क्लास हैं, XUV700 5-स्टार GNCAP रेटिंग के साथ आती है, जबकि Safari भी अपनी मज़बूत H5 प्लेटफॉर्म के कारण सुरक्षा के मामले में अव्वल मानी जाती है.

किसे चुनें Safari या XUV700

जवाब आपकी ज़रूरत में छिपा है. यदि आप एक परफॉरमेंस प्रेमी हैं, जिसे ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, ADAS जैसे फीचर्स, और एक तेज़ पेट्रोल इंजन चाहिए, तो Mahindra XUV700 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह एक फ्यूचर-रेडी और ड्राइविंग के शौकीन लोगों के लिए बनी है. दूसरी ओर, यदि आप एक पारंपरिक एसयूवी का अंदाज़, शानदार बिल्ड क्वालिटी, आरामदायक और स्मूथ ड्राइविंग, और फैमिली के लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहते हैं, तो Tata Safari आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है. दोनों ही गाड़ियाँ पैसा वसूल हैं, लेकिन अब आपको तय करना है कि आपकी प्राथमिकता 'टेक्नोलॉजी और रफ़्तार' है, या 'आराम और मस्कुलर अंदाज़'.