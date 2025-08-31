Tata Sierra SUV के बारे में आपको नहीं पता होंगी ये 5 बातें, सेगमेंट के सबसे तगड़े फीचर्स से होगी लैस

Tata Sierra SUV: टाटा मोटर्स का अगला बड़ा प्रोडक्ट Tata Sierra SUV होगी जिसे कंपनी जल्द ही भारत में लॉन्च करने जा रही है, हालांकि नेक्स्ट जेनरेशन सिएरा का इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मॉडल ही इस साल लॉन्च हो सकता है वहीं और 2026 की शुरुआत में इसका आईसीई (इंटरनल कम्बशन इंजन) मॉडल लॉन्च किया जाएगा. ये मिडसाइज़ एसयूवी काफी सारे अपडेट के साथ आएगी, जिसमें डिजाइन अपडेट्स तो जगजाहिर हैं लेकिन इसके अलावा सबसे अहम हैं इसके फ्यूचरिस्टिक फीचर्स जो इस एसयूवी को खास बनाते हैं. नेक्स्ट जेनरेशन टाटा सिएरा का भारत में मुकाबला किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन और होंडा एलिवेट जैसी दमदार एसयूवीज से होने वाला है. आज हम इस अपकमिंग एसयूवी से जुड़ी 5 जरूरी बातें जानेंगे.

यह भी पढ़ें: 2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga: कौन सी सेवन सीटर कार रहेगी आपके लिए बेस्ट चॉइस, 5 मिनट में जानें

ट्रिपल स्क्रीन

Add Zee News as a Preferred Source

स्पाई इमेजेस से इस बात का खुलासा होता है कि टाटा सिएरा में एक बड़ा फ्लोटिंग ट्रिपल स्क्रीन सेटअप होगा. एक सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और एक पैसेंजर साइड डिस्प्ले इसमें देखने को मिलने वाला है.

दमदार सेफ्टी फीचर्स

सिएरा में कई दमदार सेफ्टी फीचर्स ऑफर की जाने की तैयारी है जिनमें लेवल-2 ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड/डिसेंट कंट्रोल आदि शामिल हैं हो साता है.

ICE और EV के लिए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म

कंपनी अपने इलेक्ट्रिक मॉडल को Acti.ev प्लेटफ़ॉर्म पर तैयार करेगी जिसे पहले ही Punch EV और Curvv EV में इस्तेमाल किया जा रहा है. जबकि ICE-मॉडल्स के लिए ATLAS आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाएगा.

Harrier EV का इलेक्ट्रिक पावरट्रेन

इलेक्ट्रिक सिएरा में Harrier EV से 65kWh और 75kWh बैटरी पैक लिए जा सकते हैं; हालाँकि, ड्राइविंग रेंज अलग हो सकती है.

यह भी पढ़ें: ये हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत कारें, इन्हें देखने के लिए टिकट लगे तो भी कम है

पेट्रोल और डीज़ल इंजन

टाटा सिएरा SUV के लिए मल्टीपल पावरट्रेन स्ट्रैटेजी अपना रही है. ICE वर्ज़न शुरुआत में बिल्कुल नए 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2.0L डीज़ल इंजन के साथ उपलब्ध होगा. बाद में 1.5L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी पेश किया जाएगा.