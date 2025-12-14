11.49 लाख की Tata Sierra का टॉप मॉडल कितने का मिलेगा, आ गई प्राइज की डिटेल्स

Tata Sierra: टाटा मोटर्स ने अपनी मच अवेटेड SUV, 2025 टाटा सिएरा की कीमतों का आखिरकार आधिकारिक ऐलान कर दिया है. यह दमदार SUV ₹11.49 लाख की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च हुई है, और इसके टॉप मॉडल की कीमत ₹21.29 लाख तक जाती है. इस डीटेल प्राइज लिस्ट के साथ, जो ग्राहक नई सिएरा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए फैसला लेना अब आसान हो गया है. कंपनी ने यह भी बताया है कि इस आइकॉनिक SUV की डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी.

इंजन और पावरट्रेन विकल्प

1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन: यह नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन स्टैंडर्ड ड्राइविंग के लिए बेहतरीन है.

1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन: यह टर्बोचार्ज्ड विकल्प बेहतर परफॉर्मेंस और पावर प्रदान करता है.

1.5-लीटर डीजल इंजन: लंबी दूरी और बेहतर टॉर्क पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए यह डीजल इंजन एक अच्छा विकल्प है.

ट्रांसमिशन

ट्रांसमिशन की बात करें तो इस एसयूवी में 6-स्पीड मैनुअल 7-स्पीड DCT 6-स्पीड AT 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड AT मिल जाता है.

कीमत

इंजन 1.5-लीटर NA पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल

ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 7-स्पीड DCT 6-स्पीड AT 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड AT

Smart+ Rs 11.49 लाख- Rs 12.99 लाख

Pure Rs 12.99 लाख Rs 14.49 लाख- Rs 14.49 लाख Rs 15.99 लाख

Pure+ Rs 14.49 लाख Rs 15.99 लाख- Rs 15.99 लाख Rs 17.99 लाख

Adventure Rs 14.49 लाख Rs 16.79 लाख- Rs 16.49 लाख

Adventure+ Rs 15.99 लाख - Rs 17.99 लाख Rs 17.19 लाख Rs 18.49 लाख

Accomplished Rs 17.99 लाख- Rs 19.99 लाख Rs 18.99 लाख Rs 19.99 लाख

Accomplished+ Rs 20.99 लाख Rs 20.29 लाख Rs 21.29 लाख

सेफ़्टी फीचर्स: इसमें छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक स्टैंडर्ड (मानक) हैं. इसमें ADAS लेवल 2+ (22 फंक्शन्स के साथ) भी उपलब्ध है.

प्लेटफॉर्म और डिज़ाइन: इसे टाटा के नए ARGOS आर्किटेक्चर पर बनाया गया है. डिज़ाइन में मूल सिएरा के क्लासिक थ्री-क्वार्टर ग्लास कॉन्सेप्ट को आधुनिक रूप दिया गया है.

इंटीरियर टेक्नोलॉजी: इसमें टाटा का थिएटर प्रो एंड-टू-एंड थ्री-स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर और पैसेंजर के लिए Horizon View डिस्प्ले) दिया गया है.

प्रीमियम फीचर्स: इसमें अपनी क्लास का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ड्राइवर के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ पावर-एडजस्टेबल सीटें, और 12-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम शामिल हैं.

बाजार में स्थिति: इसे प्रीमियम मिड-साइज़ एसयूवी के रूप में पेश किया गया है, जो सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos, और Maruti Grand Vitara को टक्कर देगी.

इलेक्ट्रिक वर्जन (EV): फिलहाल यह कीमत केवल इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वेरिएंट के लिए है; इलेक्ट्रिक वर्जन (EV) अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होगा.