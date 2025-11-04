Tata Sierra और Mahindra XEV 9S का खत्म हुआ इंतजार, भारत में इन खासियतों से साथ होगी एंट्री

Advertisement
New Car Launch in November: ऑटोमोबाइल के शौकीनों के लिए नवंबर 2025 का महीना बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दो बड़ी भारतीय कार निर्माता कंपनियाँ— टाटा और महिंद्रा— अपनी नई एसयूवी लॉन्च करने के लिए तैयार हैं. इन दोनों में से, आइकॉनिक टाटा सिएरा 25 नवंबर को शानदार वापसी करेगी, जबकि महिंद्रा की नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी, XEV 9S, 27 नवंबर को डेब्यू करेगी. जहाँ सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी मिडसाइज़ एसयूवी से होगा, वहीं XEV 9S, BYD Atto 3 और टाटा हैरियर EV जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी को टक्कर देगी.

टाटा सिएरा की वापसी 
प्रोडक्शन रेडी टाटा सिएरा अपने कॉन्सेप्ट के डिज़ाइन की बात करें तो इसमें ओरिजिनल स्क्वायर-ऑफ फ्रंट, मोटे B-पिलर्स, पीछे की खिड़कियाँ और उठा हुआ बोनट बरकरार रखा गया है. अंदर, एसयूवी में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, डुअल-टोन डैशबोर्ड, इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग और ऑटो डिमिंग IRVM (रियर व्यू मिरर) जैसे फीचर्स होंगे. नवीनतम टीज़र ने पैनोरमिक सनरूफ की पुष्टि भी कर दी है. इंजन विकल्पों की बात करें तो, टाटा सिएरा में 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और एक 1.5L डीज़ल इंजन दिए जाने की संभावना है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प होंगे. सिएरा के इलेक्ट्रिक वेरिएंट (EV) में हैरियर EV से प्रेरित 55kWh और 65kWh बैटरी सेटअप मिल सकता है.

महिंद्रा XEV 9S का डेब्यू
माना जा रहा है कि महिंद्रा XEV 9S, XUV.e8 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन रेडी वर्जन होगी, जिसे पहली बार 15 अगस्त 2022 को प्रदर्शित किया गया था. जासूसी तस्वीरों (Spy images) से पता चलता है कि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV700 से मिलती-जुलती डिज़ाइन सिलुएट साझा करेगी. टीज़र वीडियो ने पैनोरमिक सनरूफ, त्रिकोणीय LED हेडलैंप, स्लीक LED DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स) और स्मोक्ड इफ़ेक्ट टेल लैंप्स की उपस्थिति की पुष्टि की है. हालांकि महिंद्रा ने अभी तक XEV 9S के आधिकारिक पावरट्रेन विवरण का खुलासा नहीं किया है, इसमें XUV.e9 से प्रेरित 59kWh और 79kWh LFP बैटरी पैक विकल्प मिलने की उम्मीद है. AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) कॉन्फ़िगरेशन उच्च वेरिएंट तक सीमित रहने की संभावना है. यह उम्मीद की जा रही है कि महिंद्रा XEV 9S एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किमी से अधिक की रेंज प्रदान करेगी.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

