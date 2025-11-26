Advertisement
इंट्रोडक्ट्री प्राइज या कार बेचने की ट्रिक? क्या सच में इतनी सस्ती है Tata की Sierra एसयूवी

Tata Sierra Introductory Price Described:  कंपनी ने ऐलान किया है कि एसयूवी के लिए बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी, और ग्राहकों को डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से मिलना शुरू हो जाएगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 08:35 PM IST
Tata Sierra Introductory Price Described: Tata Motors ने अपने मच आवेटेड एसयूवी मॉडल Tata Sierra 2025 को भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है. ये एक प्रीमियम मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, जिसका इंतजार आधा भारत कर रहा था. अब ये इंतजार खत्म हुआ. आपको बता दें कि इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम (इंटरोडक्टरी) रखी गई है. कंपनी ने ऐलान किया है कि एसयूवी के लिए बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी, और ग्राहकों को डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से मिलना शुरू हो जाएगी. टाटा सिएरा 2025, सात वेरिएंट्स—Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+—में उपलब्ध होगी. 

इंजन और पॉवरट्रेन विकल्प
नई टाटा सिएरा 2025 कई पॉवरट्रेन विकल्पों के साथ पेश की गई है. इसमें दो नए पेट्रोल इंजन शामिल हैं: एक 1.5-लीटर हाइपरियन T-GDi टर्बो-पेट्रोल इंजन जो ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, और एक 1.5-लीटर रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर जो मैनुअल और DCA (डुअल क्लच ऑटोमैटिक) दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा, 1.5-लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन का विकल्प भी बरकरार रखा गया है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ आता है.

इन्ट्रोडक्टरी प्राइज या मायाजाल?

इंट्रोडक्ट्री प्राइज का मतलब ये होता है कि ऐसी आकर्षक कीमत जो कुछ दिनों के लिए लागू रहे. ज्यादातर ऐसी कीमत किसी मच आवेटेड गाड़ी के लिए रखी जाती है जिसकी मार्केट में काफी हाइप बन जाती है. आमतौर पर पहले कुछ ग्राहकों या सीमित टाइम पीरियड के लिए ये कीमत लागू होती है. ₹ 11.49 लाख की यह कीमत सिएरा के सबसे निचले मॉडल, यानी 'Smart Plus' (पेट्रोल, मैनुअल) वेरिएंट पर लागू होती है. इसका मतलब है कि यह एसयूवी के सभी वेरिएंट पर लागू नहीं होगी, और टॉप-एंड मॉडलों (जैसे कि Fearless Plus, डीजल, ऑटोमैटिक) की कीमत स्वाभाविक रूप से काफी ज्यादा होगी. यह शुरुआती कीमत केवल बाजार में एक मजबूत एंट्री के लिए रखी जाती है. इससे ग्राहकों के बीच कन्फ्यूजन भी फैलता है लेकिन आप भी अगर इस एसयूवी को खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले पूरा सिस्टम समझ लीजिए. 

क्या ये है एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी?
इंट्रोडक्ट्री प्राइज की घोषणा कार निर्माताओं के लिए एक सामान्य और प्रभावी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, न कि केवल एक 'ट्रिक'. इसका मकसद लॉन्च के समय तेजी से बुकिंग प्राप्त करना, बाजार में चर्चा पैदा करना, और राइवल कंपनियों  पर दबाव बनाना होता है. जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने राइवल्स की तुलना में काफी कम शुरुआती कीमत पर पेश करती है, तो ग्राहकों के मन में एक मजबूत धारणा बनती है कि यह एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है, भले ही वे बाद में एक हाई-प्राइज वाला वेरिएंट ही क्यों न खरीदें.

 

