Hindi Newsऑटोमोबाइलअरे ये क्या Tata Sierra में लगा CNG किट, सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोग बोले हमें भी यही मॉडल चाहिए!

अरे ये क्या Tata Sierra में लगा CNG किट, सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोग बोले हमें भी यही मॉडल चाहिए!

Tata Sierra CNG Kit: वडोदरा स्थित साईं फ्यूल नाम के सीएनजी एक्सपर्ट ने इस पूरे मॉडिफिकेशन प्रोसेस को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने टाटा सिएरा के 1.5-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन वाले मॉडल को सीएनजी में बदला है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:07 AM IST
Tata Sierra CNG: टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी आइकॉनिक एसयूवी Tata Sierra को नए अवतार में लॉन्च किया है. मार्केट में एंट्री करते ही इस एसयूवी को खरीदने के लिए ग्राहकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है. इसी बीच गुजरात के वडोदरा से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक मॉडिफायर ने नई टाटा सिएरा एडवेंचर प्लस वेरिएंट में CNG किट लगाकर इसे देश की पहली सीएनजी सिएरा होने का दावा किया है.

वडोदरा में हुआ अनोखा मॉडिफिकेशन
वडोदरा स्थित साईं फ्यूल नाम के सीएनजी एक्सपर्ट ने इस पूरे मॉडिफिकेशन प्रोसेस को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने टाटा सिएरा के 1.5-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन वाले मॉडल को सीएनजी में बदला है. ये इंजन 106 hp की पावर और 145 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस मॉडिफिकेशन का मकसद एसयूवी के भारी-भरकम फ्यूल खर्च को कम कर इसे किफायती बनाना था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यूरोपीय तकनीक का इस्तेमाल
इस कन्वर्जन के लिए मॉडिफायर ने पोलैंड में तैयार निर्मित EuropeGAS इंजेक्शन कंट्रोलर का इस्तेमाल किया है. दावा किया गया है कि यह तकनीक सिएरा के हाइटेक इंजन के साथ पूरी तरह फिट बैठती है. सबसे खास बात यह रही कि इंस्टॉलेशन के दौरान किसी भी ओरिजिनल वायर को काटा नहीं गया, बल्कि प्रॉपर सॉकेट और कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया. साथ ही, ड्यूल-फ्यूल सेटअप को मैनेज करने के लिए दो ECM (Engine Control Modules) लगाए गए हैं.

बूट स्पेस और फिटिंग
टाटा सिएरा अपने बड़े केबिन और स्पेस के लिए जानी जाती है. इसमें छत तक लगभग 662 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसका फायदा सीएनजी टैंक फिटिंग में साफ नजर आया. टैंक को बूट एरिया में इस तरह सेट किया गया है कि प्रैक्टीकैलिटी पर ज्यादा असर न पड़े. वीडियो में इंजन बे से लेकर पीछे बूट तक बिछाई गई सीएनजी लाइनों की पूरी फिटिंग दिखाई गई है.

गड़बड़ियों ने बढ़ाई टेंशन 
हालांकि, यह मॉडिफिकेशन पूरी तरह सफल नहीं रहा और इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद गाड़ी में कुछ दिक्कतें देखने को मिलीं. शेयर हुए एक दूसरे वीडियो में दिखाया गया कि गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ओडोमीटर की रीडिंग अचानक 99,999 किमी पर अटक गई, जबकि गाड़ी नई थी और 100 किमी भी नहीं चली थी. यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आई गड़बड़ी का साफ संकेत था.

अन्य फीचर्स पर भी पड़ा असर
ओडोमीटर की समस्या के अलावा, गाड़ी के सनरूफ ने भी काम करना बंद कर दिया. यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये दिक्कतें सीधे तौर पर सीएनजी किट और ड्यूल ईसीएम (ECM) की वायरिंग से जुड़ी हैं या फिर यह कोई अन्य मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. ऐसी हाइटेक गाड़ियों में आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन अक्सर उनके जटिल सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत कर देते हैं.

