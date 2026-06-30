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Tata का बड़ा धमाका: ₹18.79 लाख में आई आइकॉनिक Sierra EV, लग्जरी फीचर्स के साथ मिल रही 'लाइफटाइम बैटरी वारंटी'!

Tata Sierra EV Launch India: लंबे समय के इंतजार को खत्म करते हुए टाटा मोटर्स ने आखिरकार Sierra को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च कर दिया है. ₹18.79 लाख की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतरी यह टाटा की सातवीं इलेक्ट्रिक कार है, जो न सिर्फ लुक बल्कि अपनी बेमिसाल तकनीक से ग्राहकों को चौंकाने के लिए तैयार है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:30 PM IST
Tata का बड़ा धमाका: ₹18.79 लाख में आई आइकॉनिक Sierra EV, लग्जरी फीचर्स के साथ मिल रही 'लाइफटाइम बैटरी वारंटी'!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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