टेस्ट ड्राइव के दौरान खाई में गिरी Tata Sierra, एक ऑटो रिक्शा और दो बाइक्स को भी मारी जोरदार टक्कर

Tata Sierra Accident: इस हादसे के दौरान कार में तीन लोग सवार थे जिसमें, गाड़ी चला रही महिला, उनके एक रिश्तेदार और शोरूम का कर्मचारी. ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल ने मौके पर पहुंचकर फुर्ती दिखाई और तीनों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:48 AM IST
Tata Sierra Accident: ठाणे (पश्चिम) के पंचपखड़ी इलाके में में एक टेस्ट ड्राइव के दौरान Tata Sierra एसयूवी अचानक तेज रफ्तार में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी. गिरने से पहले गाड़ी ने रास्ते में खड़े एक ऑटो रिक्शा और दो बाइकों को जोरदार टक्कर मारी और लोहे के बैरिकेड्स चीरते हुए नीचे जा गिरी. अच्छी बात ये है कि उस दौरान गाड़ी में बैठे हुए 3 लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. 

 

गाड़ी से छूट गया कंट्रोल 
इस हादसे के दौरान कार में तीन लोग सवार थे जिसमें, गाड़ी चला रही महिला, उनके एक रिश्तेदार और शोरूम का कर्मचारी. ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल ने मौके पर पहुंचकर फुर्ती दिखाई और तीनों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला. हालांकि तीनों लोगों को को चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी जान बच गई है. 

5-स्टार सेफ्टी 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही कार खाई में गिरी, इसके एयरबैग्स तुरंत खुल गए, जिससे अंदर बैठे लोगों के सिर और छाती को गंभीर चोट लगने से बच गई. सिएरा में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड आते हैं. सिर्फ एयरबैग्स ही नहीं, टाटा सिएरा की बॉडी जिस हाई-स्ट्रेंथ स्टील से बनी है, उसने 20 फीट नीचे गिरने के बाद भी कार के ढांचे को पूरी तरह पिचकने नहीं दिया. अगर कार का ढांचा कमजोर होता, तो अंदर बैठे लोगों को रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो जाता. 

ADAS हुआ बेअसर?
इस कार में ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) जैसे हाइटेक फीचर्स हैं, जो टक्कर से पहले ऑटोमैटिक ब्रेक लगा सकते हैं. हालांकि, इस हादसे में शायद वे काम नहीं कर पाए. जानकारों के अनुसार, ऐसा हो सकता है सिस्टम एक्टिवेट न हो या इतनी तेज रफ्तार और अचानक हुई हलचल में टेक्नोलॉजी को रिएक्ट करने का समय न मिला हो.

कितनी है कीमत
टाटा सिएरा ने ₹11.49 लाख की शुरुआती कीमत के साथ पुरानी सिएरा को रिवाइव किया है. ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है. इस हादसे के बाद लोगों को शायद इतना तो क्लियर हो गया है कि गाड़ी का डिजाइन और इंटीरियर कितना भी जोरदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें जोरदार सेफ्टी फीचर्स नहीं हैं तो गाड़ी मात्र टीन का एक डिब्बा है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Tata Sierra Accident

