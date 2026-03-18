सुरक्षा का नया कीर्तिमान: भारत NCAP क्रैश टेस्ट में Tata Sierra को मिली 5-स्टार रेटिंग

Tata Sierra Crash Test: फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में सिएरा को 16 में से 15.14 अंक मिले हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवर के सिर, गर्दन, जांघों और पैरों के लिए सुरक्षा 'बेहतरीन' पाई गई, जबकि छाती के हिस्से के लिए सुरक्षा 'पर्याप्त' रही.
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Tata Sierra Crash Test: टाटा सिएरा ने भारत NCAP (BNCAP) क्रैश टेस्ट में झंडे गाड़ दिए हैं. इस धाकड़ एसयूवी को 5-स्टार रेटिंग मिली है और एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इस एसयूवी ने 32 में से 31.14 अंक हासिल किए हैं , जिससे ये साबित होता है कि ये एक सबसे सुरक्षित एसयूवी है.
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन
फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में सिएरा को 16 में से 15.14 अंक मिले हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवर के सिर, गर्दन, जांघों और पैरों के लिए सुरक्षा 'बेहतरीन' पाई गई, जबकि छाती के हिस्से के लिए सुरक्षा 'पर्याप्त' रही. साइड इम्पैक्ट और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी गाड़ी ने जबरदस्त मजबूती दिखाई, जहां सिर और पेट जैसे संवेदनशील अंगों की सुरक्षा को 'गुड' रेटिंग मिली है.
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के मामले में सिएरा ने 49 में से 44.73 अंक हासिल किए हैं हैं. टेस्ट के दौरान 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी को पीछे की ओर मुंह वाली सीटों पर रखा गया था. साइड इम्पैक्ट टेस्ट में बच्चों की सुरक्षा के लिए गाड़ी को पूरे अंक मिले हैं.
सिएरा के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. ऊंचे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी तकनीक दी गई है, जो दुर्घटना होने से पहले ही ड्राइवर को सतर्क कर देती है.
इंजन और ऑप्शन
टाटा सिएरा को तीन इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (160 hp पावर और 255 Nm टॉर्क) और एक किफायती 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है. ये पावरट्रेन न केवल शहर में चलने के लिए आसान है, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए भी पर्याप्त टॉर्क जेनरेट करता करता है.
कीमत और मुकाबला
टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख से शुरू होकर 21.29 लाख तक जाती है. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर और मारुति सुजुकी विक्टोरिस जैसी एसयूवी से है.