जोर-शोर से चल रही Tata Sierra ICE की टेस्टिंग, लॉन्च से पहले जानें खासियत

Tata Sierra ICE: Tata Motors की मच आवेटेड Tata Sierra एसयूवी एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है. इसे पूरी तरह से कैमॉफ्लाज (छद्मावरण) में देखा गया है, जो इस बात का संकेत है कि यह एसयूवी लॉन्च के करीब पहुँच रही है. कंपनी ने Bharat Mobility Global Expo 2025 में Sierra के अपडेटेड वर्ज़न को प्रदर्शित किया था, और उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल भी उसी डिज़ाइन को बरकरार रखेगा.

हालिया स्पाई शॉट्स तब लिए गए जब टेस्टिंग म्यूल एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवा रहा था, जिससे पता चलता है कि कंपनी इसके ICE (Internal Combustion Engine) वेरिएंट की टेस्टिंग कर रही है.

एक्सटीरियर

Tata Sierra ICE का डिज़ाइन Expo में दिखाए गए मॉडल जैसा ही होने की उम्मीद है. स्पाई इमेज और Expo मॉडल के आधार पर, इसके बाहरी फीचर्स में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

Add Zee News as a Preferred Source

लाइटिंग: एक ऑल-LED लाइट सेटअप, जिसमें हेडलाइट्स और सामने तथा पीछे की तरफ फुल-चौड़ाई वाली लाइटबार शामिल होंगी.

डिज़ाइन एलीमेंट्स: ब्लैक-आउट ORVMs (बाहरी रियर व्यू मिरर) और C-पिलर्स, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स (जो बॉडी के साथ समतल रहते हैं), और एक शार्क फिन एंटीना.

कुल मिलाकर, एसयूवी को एक आधुनिक और दमदार लुक मिलने की उम्मीद है.

इंटीरियर

Sierra ICE का इंटीरियर एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है. पिछली स्पाई शॉट्स से मिली जानकारी के अनुसार, केबिन में एक तीन-स्क्रीन व्यवस्था मिलने की उम्मीद है, जिसमें ये शामिल होंगे:

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

इन्फोटेनमेंट के लिए बड़ा सेंटर टचस्क्रीन (Large Center Touchscreen for Infotainment)

आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए एक अतिरिक्त स्क्रीन (Additional Screen for the Front Passenger)

ये तीनों स्क्रीन लगभग 12.3 इंच की हो सकती हैं और इन्हें फ्लोटिंग डिज़ाइन में सेट किया जाएगा. केबिन को डुअल-टोन फिनिश, सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स और पूरे फ्रंट में फैली हुई एम्बिएंट लाइटिंग के साथ एक लक्जरी एहसास देने की उम्मीद है.

इंजन और पावरट्रेन

Tata Sierra को कई इंजन विकल्पों के साथ लॉन्च किए जाने की संभावना है:

डीजल इंजन: Tata Harrier से लिया गया एक 2.0-लीटर डीजल इंजन.

पेट्रोल इंजन: एक 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन और एक 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी उपलब्ध होगा.

इसके साथ ही, Tata Motors ने Sierra के इलेक्ट्रिक संस्करण को भी बाजार में उतारने की अपनी योजना की पुष्टि की है. इस तरह, Sierra अपने ग्राहकों को ICE और EV, दोनों तरह के विकल्प देकर एक व्यापक रेंज पेश करेगी.