कल भारत में एंट्री करेगी Tata Sierra, लॉन्च से पहले ही सामने आ गईं ये खासियतें

Tata Sierra Launch: इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो सिएरा में नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल मिल सकता है. यह इंजन लगभग 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जेनरेट कर सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:35 PM IST
Tata Sierra Launch: भारत की प्रमुख वाहन निर्माता टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी बहुप्रतीक्षित मिड-साइज़ एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) को औपचारिक तौर पर कल (25 नवंबर 2025) लॉन्च करने के लिए तैयार है. यह एसयूवी कंपनी की प्रतिष्ठित नाम प्लेट को वापस ला रही है और इसे आधुनिक फीचर्स और दमदार इंजन के साथ पेश किया जाएगा.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी
टाटा सिएरा को सेगमेंट के कई बेहतरीन फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा, जो इसे प्रीमियम अनुभव देंगे. इसमें कनेक्टेड LED टेललैंप्स, आकर्षक फ्लश डोर हैंडल्स, एक बड़ा पैनोरमिक ग्लास रूफ और ब्लैक ORVMs (आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स) दिए जा सकते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) मिलने की उम्मीद है. इंटीरियर में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल, और प्रीमियम एम्बिएंट लाइटिंग जैसे आधुनिक फीचर्स दिए जा सकते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस 

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो सिएरा में नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल मिल सकता है. यह इंजन लगभग 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जेनरेट कर सकता है. ट्रांसमिशन की बात करें तो ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का विकल्प मिलेगा.

अनुमानित कीमत और बुकिंग

लॉन्च के समय ही इसकी सही कीमत की घोषणा की जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि इस मिड-साइज़ एसयूवी को भारत में ₹12 लाख से ₹13 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर बुकिंग शुरू नहीं की है, लेकिन कुछ डीलर्स अनौपचारिक तौर पर इसके लिए बुकिंग कर रहे हैं.

बाज़ार में मुकाबला

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta)

किआ सेल्टोस (Kia Seltos)

होंडा एलिवेट (Honda Elevate)

टाटा हैरियर (Tata Harrier) 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Tata Sierra

