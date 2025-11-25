10 पॉइंट्स में जानें Tata Sierra SUV लॉन्च की सबसे बड़ी बातें, 2 मिनट में हर एक डीटेल

Tata Sierra SUV: आज भारत में टाटा सिएरा एसयूवी को लॉन्च कर दिया गया है, ये एक मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है जिसे जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था और आज ये खत्म हो गया है. अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो, आप बिना समय गंवाए महज 2 मिनट में इसके बारे में हर एक डिटेल जान सकते हैं.

कीमत और लॉन्च की तारीख: Tata Sierra 2025 भारत में लॉन्च हो गई है, जिसकी शुरुआती (इंटरोडक्टरी, एक्स-शोरूम) कीमत ₹11.49 लाख है.

बुकिंग और डिलीवरी: एसयूवी की बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी, और ग्राहकों को डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से मिलनी शुरू हो जाएगी.

वेरिएंट्स की संख्या: यह एसयूवी कुल सात वेरिएंट्स में उपलब्ध है: Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+.

पावरट्रेन विकल्प: इसमें तीन इंजन विकल्प हैं:

नया 1.5-लीटर Hyperion T-GDi टर्बो-पेट्रोल (ऑटोमैटिक)

नया 1.5-लीटर Revotron नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (मैनुअल/DCA)

मौजूदा 1.5-लीटर Kryojet डीजल (मैनुअल/ऑटोमैटिक)

सेफ़्टी फीचर्स: इसमें छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक स्टैंडर्ड (मानक) हैं. इसमें ADAS लेवल 2+ (22 फंक्शन्स के साथ) भी उपलब्ध है.

प्लेटफॉर्म और डिज़ाइन: इसे टाटा के नए ARGOS आर्किटेक्चर पर बनाया गया है. डिज़ाइन में मूल सिएरा के क्लासिक थ्री-क्वार्टर ग्लास कॉन्सेप्ट को आधुनिक रूप दिया गया है.

इंटीरियर टेक्नोलॉजी: इसमें टाटा का थिएटर प्रो एंड-टू-एंड थ्री-स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर और पैसेंजर के लिए Horizon View डिस्प्ले) दिया गया है.

प्रीमियम फीचर्स: इसमें अपनी क्लास का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ड्राइवर के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ पावर-एडजस्टेबल सीटें, और 12-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम शामिल हैं.

बाजार में स्थिति: इसे प्रीमियम मिड-साइज़ एसयूवी के रूप में पेश किया गया है, जो सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos, और Maruti Grand Vitara को टक्कर देगी.

इलेक्ट्रिक वर्जन (EV): फिलहाल यह कीमत केवल इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वेरिएंट के लिए है; इलेक्ट्रिक वर्जन (EV) अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होगा.