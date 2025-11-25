Advertisement
12 लाख से सस्ती Tata Sierra पर भारी ना पड़ जाएं ये 4 SUVs, आधा भारत है इनका दीवाना

Tata Sierra SUV Launched in India: भारत में Tata Sierra को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन देश में इस दमदार एसयूवी को मुकाबला देने के लिए पहले से ही कुछ तगड़ी एसयूवीज मौजूद हैं.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 05:04 PM IST
12 लाख से सस्ती Tata Sierra पर भारी ना पड़ जाएं ये 4 SUVs, आधा भारत है इनका दीवाना

Tata Sierra SUV Launched in India: भारत में टाटा मोटर्स नई मिड-साइज एसयूवी टाटा सिएरा को लॉन्च कर दिया गया है. मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में इस लॉन्च को भारत के लिए काफी खास माना जा रहा है. दरअसल अपने सेगमेंट के हिसाब से ये एसयूवी काफी दमदार डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करती है जो इस सेगमेंट में कम ही देखने को मिलती है. हालांकि इस सेगमेंट में फिर भी कई ऐसी गाड़ियां हैं जो मार्केट में काफी पॉपुलर हैं. आज हम आपको उन्हीं एसयूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में सिएरा से मुकाबला करेंगी और उसे सीधी टक्कर देंगी. 

1. Hyundai Creta

सिएरा को जिस एसयूवी से सबसे पहले मुकाबला मिलने वाला है उसका नाम हुंडई क्रेटा है जो लंबे समय से इस सेगमेंट की लीडर रही है और अपनी शानदार फीचर्स लिस्ट, इंजन ऑप्शन की वाइड रेंज और अच्छी रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है. इस एसयूवए में ग्राहकों को पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, और हाइटेक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ऑफर की जाती है. 

2. Kia Seltos
सिएरा को मुकाबला देने के लिए भारत में जो इस सेगमेंट की जो दूसरी सबसे धाकड़ एसयूवी है उसका नाम Seltos है जो अपने स्पोर्टी लुक, प्रीमियम इंटीरियर और बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण युवा खरीदारों के बीच बहुत लोकप्रिय है. इसमें ग्राहकों को सेगमेंट-फर्स्ट Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), शक्तिशाली टर्बो इंजन विकल्प और शानदार इंटीरियर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है. 

3. Honda Elevate
इस सेगमेंट में दूसरी धाकड़ एसयूवी है होंडा की दमदार और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आने वाली एलिवेट, जो ना सिर्फ प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है बल्कि इसके फीचर्स भी काफी प्रीमियम हैं. इस एसयूवी में एक स्पेशियस केबिन स्पेस और बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स मिल जाता है जो ड्राइवर्स को नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं. एसयूवी में एक बड़ा बूट स्पेस, आरामदायक सस्पेंशन सेटअप, और होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी (ADAS) मिल जाती है.  

4. Tata Harrier
धाक भले ही टाटा की है, लेकिन हैरियर अपने प्रीमियम, मजबूत और बड़े आकार के कारण सिएरा के लिए मुकाबला पैदा करेगी, खासकर हाई वेरिएंट मे क्योंकि इसमें ग्राहकों को दमदार रोड प्रेजेंस, ओमेगा आर्किटेक्चर पर आधारित मजबूती, और दमदार क्रायोटेक डीजल इंजन मिल जाता है. 

