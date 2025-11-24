Tata Sierra को सीधा मुकाबला देंगी ये 4 एसयूवीज, मार्केट में पहले से जमाकर बैठी हैं धाक

Tata Sierra: टाटा मोटर्स की नई एसयूवी टाटा सिएरा जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही. इस सेगमेंट में पहले से ही कई दमदार और लोकप्रिय मॉडल मौजूद हैं जो सिएरा को कड़ी टक्कर देंगे. आज इस खबर में हम उन्हीं एसयूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिएरा को कांटे की टक्कर देने वाले हैं क्योंकि इनकी बादशाहत सालों से चलती चली आ रही है.

1. Hyundai Creta

सिएरा को जिस एसयूवी से सबसे पहले मुकाबला मिलने वाला है उसका नाम हुंडई क्रेटा है जो लंबे समय से इस सेगमेंट की लीडर रही है और अपनी शानदार फीचर्स लिस्ट, इंजन ऑप्शन की वाइड रेंज और अच्छी रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है. इस एसयूवए में ग्राहकों को पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, और हाइटेक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ऑफर की जाती है.

2. Kia Seltos

सिएरा को मुकाबला देने के लिए भारत में जो इस सेगमेंट की जो दूसरी सबसे धाकड़ एसयूवी है उसका नाम Seltos है जो अपने स्पोर्टी लुक, प्रीमियम इंटीरियर और बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण युवा खरीदारों के बीच बहुत लोकप्रिय है. इसमें ग्राहकों को सेगमेंट-फर्स्ट Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), शक्तिशाली टर्बो इंजन विकल्प और शानदार इंटीरियर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है.

3. Honda Elevate

इस सेगमेंट में दूसरी धाकड़ एसयूवी है होंडा की दमदार और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आने वाली एलिवेट, जो ना सिर्फ प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है बल्कि इसके फीचर्स भी काफी प्रीमियम हैं. इस एसयूवी में एक स्पेशियस केबिन स्पेस और बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स मिल जाता है जो ड्राइवर्स को नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं. एसयूवी में एक बड़ा बूट स्पेस, आरामदायक सस्पेंशन सेटअप, और होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी (ADAS) मिल जाती है.

4. Tata Harrier

धाक भले ही टाटा की है, लेकिन हैरियर अपने प्रीमियम, मजबूत और बड़े आकार के कारण सिएरा के लिए मुकाबला पैदा करेगी, खासकर हाई वेरिएंट मे क्योंकि इसमें ग्राहकों को दमदार रोड प्रेजेंस, ओमेगा आर्किटेक्चर पर आधारित मजबूती, और दमदार क्रायोटेक डीजल इंजन मिल जाता है.