Advertisement
trendingNow13016198
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Tata Sierra को सीधा मुकाबला देंगी ये 4 एसयूवीज, मार्केट में पहले से जमाकर बैठी हैं धाक

Tata Sierra: सिएरा के लिए भारत में सफर आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इस सेगमेंट में पहले से ही कुछ दमदार फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन वाली एसयूवीज धाक जमाकर बैठी हुई हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tata Sierra को सीधा मुकाबला देंगी ये 4 एसयूवीज, मार्केट में पहले से जमाकर बैठी हैं धाक

Tata Sierra: टाटा मोटर्स की नई एसयूवी टाटा सिएरा जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही. इस सेगमेंट में पहले से ही कई दमदार और लोकप्रिय मॉडल मौजूद हैं जो सिएरा को कड़ी टक्कर देंगे. आज इस खबर में हम उन्हीं एसयूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिएरा को कांटे की टक्कर देने वाले हैं क्योंकि इनकी बादशाहत सालों से चलती चली आ रही है. 

1. Hyundai Creta
सिएरा को जिस एसयूवी से सबसे पहले मुकाबला मिलने वाला है उसका नाम हुंडई क्रेटा है जो लंबे समय से इस सेगमेंट की लीडर रही है और अपनी शानदार फीचर्स लिस्ट, इंजन ऑप्शन की वाइड रेंज और अच्छी रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है. इस एसयूवए में ग्राहकों को पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, और हाइटेक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ऑफर की जाती है. 

2. Kia Seltos
सिएरा को मुकाबला देने के लिए भारत में जो इस सेगमेंट की जो दूसरी सबसे धाकड़ एसयूवी है उसका नाम Seltos है जो अपने स्पोर्टी लुक, प्रीमियम इंटीरियर और बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण युवा खरीदारों के बीच बहुत लोकप्रिय है. इसमें ग्राहकों को सेगमेंट-फर्स्ट Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), शक्तिशाली टर्बो इंजन विकल्प और शानदार इंटीरियर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

3. Honda Elevate
इस सेगमेंट में दूसरी धाकड़ एसयूवी है होंडा की दमदार और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आने वाली एलिवेट, जो ना सिर्फ प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है बल्कि इसके फीचर्स भी काफी प्रीमियम हैं. इस एसयूवी में एक स्पेशियस केबिन स्पेस और बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स मिल जाता है जो ड्राइवर्स को नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं. एसयूवी में एक बड़ा बूट स्पेस, आरामदायक सस्पेंशन सेटअप, और होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी (ADAS) मिल जाती है.  

4. Tata Harrier
धाक भले ही टाटा की है, लेकिन हैरियर अपने प्रीमियम, मजबूत और बड़े आकार के कारण सिएरा के लिए मुकाबला पैदा करेगी, खासकर हाई वेरिएंट मे क्योंकि इसमें ग्राहकों को दमदार रोड प्रेजेंस, ओमेगा आर्किटेक्चर पर आधारित मजबूती, और दमदार क्रायोटेक डीजल इंजन मिल जाता है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tata Sierra

Trending news

आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
Andhra pradesh news
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
west bengal news in hindi
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'