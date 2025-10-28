Advertisement
लॉन्च से पहले नजर आई Tata Sierra, जानें किन खासियतों से होगी लैस

Tata Sierra: नई सिएरा के टेस्ट म्यूल्स को सड़कों पर बार-बार देखा गया है, लेकिन लेटेस्ट स्पाई इमेज में इसे एमिशन टेस्टिंग वाले डिवाइसेज के साथ देखा गया है, जिससे यह साफ़ होता है कि टाटा जल्द ही इसे डीज़ल और पेट्रोल पावरट्रेन के साथ बाज़ार में उतारेगी, जिसके बाद इसका इलेक्ट्रिक (EV) वर्ज़न भी आएगा.

Oct 28, 2025
Tata Sierra: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में जल्द ही एक 'लीजेंड' की वापसी होने वाली है. टाटा मोटर्स अपनी मशहूर एसयूवी 'सिएरा' को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसकी लॉन्चिंग नवंबर में होने की उम्मीद है. पुरानी 3-डोर वाली सिएरा के विपरीत, यह नई एसयूवी अब पूरी तरह से 'फ़ैमिली-ओरिएंटेड' 5-डोर एसयूवी के रूप में आ रही है.

हाल ही में, नई सिएरा के टेस्ट म्यूल्स को सड़कों पर बार-बार देखा गया है, लेकिन लेटेस्ट स्पाई इमेज में इसे एमिशन टेस्टिंग वाले डिवाइसेज के साथ देखा गया है, जिससे यह साफ़ होता है कि टाटा जल्द ही इसे डीज़ल और पेट्रोल पावरट्रेन के साथ बाज़ार में उतारेगी, जिसके बाद इसका इलेक्ट्रिक (EV) वर्ज़न भी आएगा.

डिज़ाइन और फ़ीचर्स
रियर डिज़ाइन: नई तस्वीरों में बूट लिड के नीचे उत्सर्जन परीक्षण के पाइप लगे हुए दिखाई दिए हैं. पीछे का प्रोफ़ाइल उस प्रोडक्शन-तैयार मॉडल से मेल खाता है जिसे इस साल की शुरुआत में डीलर मीट में दिखाया गया था. सबसे बड़ी ख़ासियत इसका इंटरकनेक्टेड डिज़ाइन वाली शार्प टेललैंप्स हैं, जो बूट लिड पैनल के भीतर फ्लश-फ़िटेड हैं.

बूट और दरवाज़े: नई सिएरा का बूट लिड घुमावदार किनारों के साथ आता है, जो डिज़ाइन को 'क्लटर्-फ्री' और प्रीमियम बनाता है. इसकी डिज़ाइन को देखकर लगता है कि इसका बूट स्पेस (Boot Space) कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हो सकता है, जो इसे फैमिली खरीदारों के लिए एक बड़ा फ़ायदा देगा. इसमें फ्लश डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं जिनमें एक छोटा एलईडी स्टेटस इंडिकेटर लाइट होने की संभावना है.

अन्य आकर्षण: इसमें एक पैनोरमिक ग्लास रूफ़ इफ़ेक्ट दिया गया है, जो इसे एक यूएसपी (USP) बनाता है. अन्य डिज़ाइन तत्वों में चौकोर व्हील आर्च, स्पोर्टी डिज़ाइन वाले बड़े पहिये, मोटी बी-पिलर, रूफ़ रेल्स और टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक ओआरवीएम शामिल हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस
पॉवरफुल विकल्पनई टाटा सिएरा को दो पावरफुल इंजन विकल्पों के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है:पेट्रोल इंजन (Petrol): यह टाटा की नई 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल यूनिट का उपयोग कर सकता है, जो 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. यह मैन्युअल और ऑटोमैटिक, दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आ सकता है.डीज़ल इंजन (Diesel): डीज़ल वर्ज़न में 2.0-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन मिल सकता है, जिसका इस्तेमाल वर्तमान में हैरियर (Harrier) और सफ़ारी (Safari) में किया जा रहा है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Tata Sierra

