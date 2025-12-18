Advertisement
trendingNow13045580
Hindi NewsऑटोमोबाइलTata Sierra के लिए खत्म हुआ इंतजार, डीलरशिप्स पर दनादन पहुंच रही ये धाकड़ एसयूवी

Tata Sierra के लिए खत्म हुआ इंतजार, डीलरशिप्स पर दनादन पहुंच रही ये धाकड़ एसयूवी

Tata Sierra: केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको फ्यूचर कार जैसा फ़ील आने लगता है. डैशबोर्ड पर कुल मिलाकर ग्राहकों के लिए तीन डिस्प्ले दिए गए हैं जिनमें, एक ड्राइवर के लिए और दो इंफोटेनमेंट के लिए. इसमें टाटा कर्व वाला फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tata Sierra के लिए खत्म हुआ इंतजार, डीलरशिप्स पर दनादन पहुंच रही ये धाकड़ एसयूवी

Tata Sierra SUV: टाटा सिएरा (Tata Sierra) के रीलॉन्च का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खबर है. यह आइकॉनिक SUV अब देश के प्रमुख शहरों के डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गई है. कंपनी ने इसकी आधिकारिक डिलीवरी के लिए 15 जनवरी 2026 की तारीख तय की है. सिएरा को लेकर दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुकिंग शुरू होने के मात्र 24 घंटों के भीतर 70,000 से ज्यादा लोगों ने इसे बुक कर दिया, जबकि करीब 1.35 लाख ग्राहकों ने अपनी पसंद के मॉडल को कॉन्फ़िगर किया है.

डिजाइन
डिजाइन के मामले में टाटा ने पुरानी सिएरा के एलीमेंट्स को बरकरार रखते हुए उसे हाइटेक तकनीक के साथ जोड़ा है. इसका 'बॉक्सी' और ऊंचा लुक इसे सड़क पर एक दबंग पहचान देता है. कार के फ्रंट में ग्लॉस-ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जो LED हेडलाइट्स और DRLs को जोड़ता है. बीच में टाटा का नया लोगो और 'Sierra' की ब्रांडिंग इसे काफी प्रीमियम लुक देती है. साथ ही, बंपर में फिट किए गए ड्यूल फॉग लाइट्स और मस्कुलर स्किड प्लेट इसकी ऑफ-रोड क्षमता को दर्शाते हैं.

इंटीरियर
केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको फ्यूचर कार जैसा फ़ील आने लगता है. डैशबोर्ड पर कुल मिलाकर ग्राहकों के लिए तीन डिस्प्ले दिए गए हैं जिनमें, एक ड्राइवर के लिए और दो इंफोटेनमेंट के लिए. इसमें टाटा कर्व वाला फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिस पर चमकता हुआ टाटा लोगो और टच-सेंसिटिव कंट्रोल दिए गए हैं. लग्जरी को बढ़ाने के लिए इंटीरियर में सॉफ्ट-टच मटीरियल और एक फ्लोटिंग आर्मरेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को काफी क्लासी बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फीचर्स
फीचर्स के शौकीनों के लिए टाटा ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है. सिएरा में भारत का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. मनोरंजन के लिए इसमें 12-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम और सेगमेंट का पहला 'सोनिकशाफ्ट' साउंडबार मिलता है. अन्य खासियतों में ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, पीछे की खिड़कियों के लिए सनशेड्स और वेंटिलेटेड पावर्ड फ्रंट सीटें शामिल हैं. ये सभी फीचर्स इसे अपनी श्रेणी की सबसे आधुनिक कार बनाते हैं.

इंजन ऑप्शन
इंजन विकल्पों की बात करें तो सिएरा पेट्रोल और डीजल दोनों अवतारों में उपलब्ध है. पेट्रोल में नया 1.5-लीटर टर्बो इंजन (160 hp) मिलता है, जिसे AISIN के 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसके अलावा एक किफायती नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का भी विकल्प है. वहीं, डीजल प्रेमियों के लिए टाटा का भरोसेमंद 1.5-लीटर इंजन दिया गया है, जो 118 hp की पावर और 280 Nm तक का टॉर्क देता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स उपलब्ध हैं.

कीमत
कीमत के मोर्चे पर टाटा ने सबको चौंकाया है. टाटा सिएरा की शुरुआती कीमत मात् 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह स्मार्ट+, प्योर, एडवेंचर और अकंप्लिश्ड जैसे अलग-अलग वेरिएंट्स में आती है. इसके टॉप मॉडल 'अकंप्लिश्ड+' की कीमत 21.29 लाख रुपये तक जाती है. अपनी आक्रामक कीमत और शानदार लुक्स के साथ, सिएरा एक बार फिर भारतीय एसयूवी बाजर पर राज करने के लिए तैयार दिख रही है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tata Sierra

Trending news

12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन