Advertisement
trendingNow13042728
Hindi Newsऑटोमोबाइलमहज 21 हजार में हो जाएगी Tata Sierra की बुकिंग, 12 लाख से भी कम है बेस मॉडल की कीमत!

महज 21 हजार में हो जाएगी Tata Sierra की बुकिंग, 12 लाख से भी कम है बेस मॉडल की कीमत!

Tata Sierra Booking Price: नई टाटा सिएरा ग्राहकों को तीन अलग-अलग इंजन विकल्पों के साथ पेश की गई है, जिनमें पेट्रोल और डीज़ल दोनों शामिल हैं. पहला विकल्प 1.5-लीटर Hyperion T-GDi टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 160PS की पावर और 255Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महज 21 हजार में हो जाएगी Tata Sierra की बुकिंग, 12 लाख से भी कम है बेस मॉडल की कीमत!

Tata Sierra: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) ने अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी, टाटा सिएरा के लिए आधिकारिक तौर पर बुकिंग शुरू कर दी है. ग्राहक इस प्रतिष्ठित एसयूवी को किसी भी टाटा डीलरशिप पर या कार निर्माता की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ₹21,000 की टोकन राशि जमा करके बुक कर सकते हैं, जिसे वाहन की कुल कीमत में समायोजित किया जाएगा. टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमतें ₹11.49 लाख से शुरू होती हैं और टॉप-एंड वेरिएंट के लिए ₹21.29 लाख तक जाती हैं. एसयूवी को सात अलग-अलग ट्रिम्स में पेश किया गया है: Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished, और Accomplished+.

पावरफुल इंजन है उपलब्ध 
नई टाटा सिएरा ग्राहकों को तीन अलग-अलग इंजन विकल्पों के साथ पेश की गई है, जिनमें पेट्रोल और डीज़ल दोनों शामिल हैं. पहला विकल्प 1.5-लीटर Hyperion T-GDi टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 160PS की पावर और 255Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. यह इंजन केवल 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. दूसरा विकल्प 1.5-लीटर Revotron नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 106PS की पावर और 145Nm का टॉर्क देता है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCA) का विकल्प मिलता है. तीसरा विकल् 1.5-लीटर Kryojet डीज़ल इंजन है, जो 118PS की पावर और 280Nm तक टॉर्क (वेरिएंट के आधार पर) प्रदान करता है, इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प दिया गया है. एसयूवी में बेहतर ड्राइविंग अनुभव के लिए 'सिटी' और 'स्पोर्ट' ड्राइव मोड्स के साथ-साथ 'नॉर्मल', 'वेट' और 'रफ' जैसे सेलेक्टर टेरेन मोड्स भी मिलते हैं.

वेरिएंट-वाइज़ कीमत और मुकाबला 
टाटा सिएरा की कीमत ट्रिम्स और इंजन विकल्पों के आधार पर भिन्न होती है. उदाहरण के लिए, Revotron पेट्रोल रेंज ₹11.49 लाख (Smart+ MT) से शुरू होती है और ₹17.99 लाख (Accomplished MT) तक जाती है. वहीं, Kryojet डीज़ल रेंज ₹12.99 लाख (Smart+ MT) से शुरू होकर टॉप-एंड Accomplished+ AT के लिए ₹21.29 लाख तक जाती है. Hyperion टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत ₹17.99 लाख से शुरू होकर ₹20.99 लाख तक है. लॉन्च के साथ, टाटा सिएरा मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेट में अपनी जगह बनाएगी, जहां इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Maruti Suzuki Victoris और Toyota Urban Cruiser Hyryder जैसे स्थापित खिलाड़ियों से होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

डिज़ाइन और खासियतें
डिज़ाइन के मामले में, टाटा सिएरा एक ऊँचा और सीधा एसयूवी स्टांस अपनाती है, जिसमें सामने का लुक दमदार, साइड प्रोफाइल क्लीन और रियर स्टाइलिंग आकर्षक है. एसयूवी में सभी लाइटिंग एलिमेंट्स एलईडी हैं और यह 19-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है. इंटीरियर में एक प्रीमियम फील है, जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट शामिल है. इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले दिया गया है. अन्य हाइलाइट्स में डॉल्बी एटमॉस के साथ JBL ब्लैक 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, डैश-माउंटेड साउंडबार, एम्बिएंट लाइटिंग, और सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ शामिल है.

सेफ़्टी फीचर्स 
सुरक्षा और तकनीक के मोर्चे पर, सिएरा लेवल 2+ ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) से लैस है, जिसमें 22 विभिन्न कार्य शामिल हैं, साथ ही कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई कम्फर्ट-केंद्रित फीचर्स भी दिए गए हैं. टाटा मोटर्स ने NATRAX इंदौर में किए गए नियंत्रित परीक्षणों के डेटा भी जारी किए हैं, जिनमें Hyperion T-GDi पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट ने 12 घंटे की दौड़ में 29.9 किमी/लीटर का माइलेज दर्ज किया. एक अलग हाई-स्पीड सर्किट टेस्ट में, एसयूवी ने 222 किमी/घंटा की टॉप स्पीड हासिल की. हालांकि, ग्राहकों को बेचे जाने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से टॉप स्पीड 190 किमी/घंटा तक सीमित होगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tata Sierra

Trending news

फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...