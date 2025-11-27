Tata Sierra में वीडियो गेम खेल पाएंगे ग्राहक, ऐसे ही नहीं हर कोई बोल रहा पैसा वसूल एसयूवी

Tata Sierra SUV Feature: टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक SUV सिएरा को एक हाइटेक अवतार में लॉन्च करके भारतीय सड़कों पर उतार दिया गया है. यह नई 2025 टाटा सिएरा अपने पुराने मॉडल की सभी खूबियां बरकरार रखती है, लेकिन इस बार इसे हाइटेक टेक्नोलॉजी से भरपूर किया गया है. एसयूवी में इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं कि इसे 'पैसा वसूल एसयूवी' कहा जा रहा है. आज हम आपको नई सिएरा की टॉप 5 खूबियों के बारे में बताने जा रहे हैं.

ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप

नई सिएरा किसी भी टाटा मॉडल में पहली बार तीन अलग-अलग स्क्रीन के साथ आई है. ड्राइवर के लिए नेक्सन के समान 10.25 इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जिसमें स्पष्ट ग्राफिक्स और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर का फीड भी देखा जा सकता है. सेंट्रल इंफोटेनमेंट के लिए हैरियर और सफारी के आकार का 12.3 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है. सबसे खास बात यह है कि सामने बैठे यात्री के लिए भी एक समर्पित 12.3 इंच का टचस्क्रीन है. इस स्क्रीन से यात्री म्यूजिक और तापमान नियंत्रित कर सकते हैं, वीडियो गेम्स खेलने के लिए कंट्रोलर जोड़ सकते हैं, और कंटेंट भी देख सकते हैं, जिससे यात्रा के दौरान उनका मनोरंजन सुनिश्चित होता है.

जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

टाटा हैरियर और सफारी में पहले ही देखा गया यह फीचर सिएरा में लगेज को लोड और अनलोड करने की प्रक्रिया को अत्यंत सुविधाजनक बनाता है. बूट खोलने और बंद करने के लिए अंदर और बाहर बटन दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा जेस्चर कंट्रोल है. यदि आपके हाथों में बैग हैं और आप बटन तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप बम्पर के नीचे पैर स्लाइड करके बूट को खोल या बंद कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

साउंड बार के साथ 12-स्पीकर साउंड सिस्टम

जो ग्राहक हाई-क्वालिटी ऑडियो पसंद करते हैं, उनके लिए सिएरा में बेहतरीन इंतजाम किया गया है. इसमें JBL का 12-स्पीकर साउंड सिस्टम (Dolby Atmos) दिया गया है, जो हाई वॉल्यूम पर भी क्रिस्प और क्लियर साउंड देता है. इसके साथ ही, डैशबोर्ड में एक समर्पित साउंड बार को इंटीग्रेट किया गया है. यह व्यवस्था संगीत सुनने के अनुभव को और बेहतर बनाती है, जिससे कार के भीतर ही 'होम थिएटर' जैसा एहसास मिलता है.

AR-बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले

टाटा की कारों में यह एक और नया और एडवांस फीचर है. AR-आधारित हेड-अप डिस्प्ले (HUD) ड्राइविंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी को सीधे विंडशील्ड पर प्रोजेक्ट करता है. ड्राइवर की डिस्प्ले में नीचे देखने के बजाय, वे नेविगेशन निर्देश और ड्राइविंग सहायता को सीधे अपनी नज़र के सामने विंडशील्ड पर देख सकते हैं. यह न केवल सुविधा प्रदान करता है, बल्कि सड़क से ध्यान हटाए बिना ड्राइविंग को सुरक्षित भी बनाता है.

लेवल 2 ADAS

सिएरा लेवल 2 ADAS फीचर्स से लैस है, जो भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों के लिए कैलिब्रेटेड किए गए हैं. इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. टाटा के ADAS सिस्टम को भारतीय सड़कों पर अच्छी तरह से काम करने के लिए जाना जाता है; उदाहरण के लिए, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग समय पर और हल्के ढंग से ब्रेक लगाती है. यह फीचर कार की समग्र सुरक्षा को बढ़ाता है.