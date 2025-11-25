महज 11.49 लाख में लॉन्च हुई डिफेंडर जैसे डिजाइन वाली Tata Sierra SUV, भर-भर के मिलेंगे लग्जरी फीचर्स

Tata Sierra Launched: टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी प्रतिष्ठित एसयूवी, टाटा सिएरा 2025 (Tata Sierra 2025) को भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है. इसे प्रीमियम मिड-साइज़ एसयूवी के रूप में पेश किया गया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत (इंटरोडक्टरी) ₹11.49 लाख रखी गई है. कंपनी ने ऐलान किया है कि एसयूवी के लिए बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी, और ग्राहकों को डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से मिलना शुरू हो जाएगी. टाटा सिएरा 2025, सात वेरिएंट्स—Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+—में उपलब्ध होगी. इस आक्रामक कीमत के साथ, टाटा ने खुद को मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट के केंद्र में मजबूती से स्थापित कर लिया है.

इंजन और पॉवरट्रेन विकल्प

नई टाटा सिएरा 2025 कई पॉवरट्रेन विकल्पों के साथ पेश की गई है. इसमें दो नए पेट्रोल इंजन शामिल हैं: एक 1.5-लीटर हाइपरियन T-GDi टर्बो-पेट्रोल इंजन जो ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, और एक 1.5-लीटर रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर जो मैनुअल और DCA (डुअल क्लच ऑटोमैटिक) दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा, 1.5-लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन का विकल्प भी बरकरार रखा गया है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ आता है. इंजनों की यह व्यापक श्रृंखला खरीदारों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से चुनाव करने की स्वतंत्रता देती है.

डिज़ाइन और लिगेसी का आधुनिक रूप

टाटा सिएरा 2025 को टाटा के नए ARGOS आर्किटेक्चर पर बनाया गया है. डिज़ाइन के मामले में, यह एसयूवी मूल सिएरा के क्लासिक और भावनात्मक जुड़ाव को आधुनिक रूप में पेश करती है. इसमें पिछली सिएरा की पहचान, थ्री-क्वार्टर ग्लास कॉन्सेप्ट, को आधुनिक फ्लश ग्लास पैनल के रूप में दोहराया गया है. एसयूवी में फुल-LED लाइटिंग दी गई है, जिसमें सामने की तरफ फुल-चौड़ाई वाली लाइट सेबर-स्टाइल LED DRL और पीछे की तरफ LED बार शामिल है. अन्य प्रमुख बाहरी विशेषताओं में 19-इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स, कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ बैंड और एक क्लैमशेल-स्टाइल टेलगेट शामिल हैं.

सुरक्षा और एडवांस्ड फीचर्स

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, नई सिएरा में छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक को स्टैंडर्ड (मानक) रखा गया है. इसके अलावा, इसमें ADAS लेवल 2+ की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें 22 फंक्शन्स शामिल हैं. टाटा मोटर्स का दावा है कि सिएरा को अपनी क्लास का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिला है. इंटीरियर में, टाटा ने थिएटर प्रो एंड-टू-एंड थ्री-स्क्रीन सेटअप दिया है, जिसमें ड्राइवर और पैसेंजर के लिए हॉराइज़न व्यू डिस्प्ले शामिल है. साउंड के लिए सोनिक शाफ्ट साउंडबार को डॉल्बी एटमॉस के साथ 12-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम के साथ जोड़ा गया है.

आराम और इंटीरियर की प्रमुख बातें

सिएरा का केबिन मूल मॉडल की तरह ही हवादार और खुला-खुला महसूस होता है, जिसका श्रेय बड़ी खिड़कियों और पैनोरमिक सनरूफ को जाता है. इंटीरियर में सॉफ्ट-टच मटेरियल, एम्बिएंट लाइटिंग और न्यूनतम मेटैलिक एक्सेंट का उपयोग किया गया है. फीचर्स की लंबी लिस्ट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ड्राइवर के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग, डुअल-ज़ोन FATC (फुल्ली ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल), कूल्ड ग्लव बॉक्स, और एडजस्टेबल थाई सपोर्ट शामिल हैं. सिएरा छह रंगों में उपलब्ध है: बंगाल रूज, कूर्ग क्लाउड्स, मुन्नार मिस्ट, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे और अंडमान एडवेंचर.

बाजार में मुकाबला और इलेक्ट्रिक वर्जन

सिएरा के लॉन्च के साथ, यह एसयूवी टाटा के पोर्टफोलियो में पंच, नेक्सॉन, कर्व, हैरियर और सफारी के साथ शामिल हो गई है. यह मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा को सीधे टक्कर देगी, जबकि किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसे अन्य प्रतिद्वंद्वियों से भी मुकाबला करेगी. फिलहाल घोषित कीमतें केवल इंटरनल कंबशन इंजन वेरिएंट्स पर लागू होती हैं. सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन (EV) अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने के लिए तैयार है.