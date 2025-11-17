Tata Sierra की Booking हुई शुरू, 25 नवंबर को होगा धमाकेदार लॉन्चिंग

Tata Sierra SUV: टाटा मोटर्स की बहुप्रतीक्षित एसयूवी, टाटा सिएरा (Tata Sierra) के लॉन्च से पहले ही बाजार में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी औपचारिक बुकिंग शुरू नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनिंदा डीलरशिप्स ने इस आइकॉनिक एसयूवी के लिए अनौपचारिक बुकिंग (Informal Booking) लेना शुरू कर दिया है. ग्राहक इस नई मिड-साइज़ एसयूवी को बुक करने के लिए डीलरशिप पर ₹11,000 से लेकर ₹51,000 तक की टोकन राशि जमा करा रहे हैं.

इस दिन होगी लॉन्च

यह एसयूवी भारतीय बाजार में 25 नवंबर को औपचारिक रूप से लॉन्च की जाएगी, उसी दिन इसकी कीमतों का भी खुलासा किया जाएगा. टाटा सिएरा को मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में पेश किया जाएगा, जिसमें यह मुख्य रूप से पांच सीटों के विकल्प के साथ आएगी. लॉन्च के बाद इस एसयूवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट और खुद टाटा की हैरियर जैसी गाड़ियों से होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नई टाटा सिएरा को फीचर्स के मामले में बेहद प्रीमियम और आधुनिक बनाया गया है. इसमें कनेक्टेड LED टेललैंप्स, फ्लश डोर हैंडल्स (जो दरवाज़े से बाहर नहीं दिखते), एक बड़ा पैनोरमिक ग्लास रूफ (सनरूफ), और ब्लैक ORVMs (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) जैसे शानदार एक्सटीरियर एलिमेंट्स दिए जाएंगे. फीचर्स लिस्ट में सबसे बड़ा आकर्षण लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट (इंफोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले के लिए), टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं.

पावरट्रेन (इंजन) की बात करें तो, टाटा मोटर्स अपनी सिएरा एसयूवी में एक दमदार नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है. यह इंजन करीब 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखेगा, जो इसे सेगमेंट में काफी पावरफुल बनाएगा. ग्राहकों को इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों का विकल्प मिलेगा, जिससे वे अपनी पसंद के अनुसार ड्राइविंग अनुभव चुन सकेंगे.