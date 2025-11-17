Advertisement
Tata Sierra की Booking हुई शुरू, 25 नवंबर को होगा धमाकेदार लॉन्चिंग

Tata Sierra SUV: यह एसयूवी भारतीय बाजार में 25 नवंबर को औपचारिक रूप से लॉन्च की जाएगी, उसी दिन इसकी कीमतों का भी खुलासा किया जाएगा.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:40 PM IST
Tata Sierra की Booking हुई शुरू, 25 नवंबर को होगा धमाकेदार लॉन्चिंग

Tata Sierra SUV: टाटा मोटर्स की बहुप्रतीक्षित एसयूवी, टाटा सिएरा (Tata Sierra) के लॉन्च से पहले ही बाजार में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी औपचारिक बुकिंग शुरू नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनिंदा डीलरशिप्स ने इस आइकॉनिक एसयूवी के लिए अनौपचारिक बुकिंग (Informal Booking) लेना शुरू कर दिया है. ग्राहक इस नई मिड-साइज़ एसयूवी को बुक करने के लिए डीलरशिप पर ₹11,000 से लेकर ₹51,000 तक की टोकन राशि जमा करा रहे हैं.

इस दिन होगी लॉन्च 

यह एसयूवी भारतीय बाजार में 25 नवंबर को औपचारिक रूप से लॉन्च की जाएगी, उसी दिन इसकी कीमतों का भी खुलासा किया जाएगा. टाटा सिएरा को मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में पेश किया जाएगा, जिसमें यह मुख्य रूप से पांच सीटों के विकल्प के साथ आएगी. लॉन्च के बाद इस एसयूवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट और खुद टाटा की हैरियर जैसी गाड़ियों से होगा.

नई टाटा सिएरा को फीचर्स के मामले में बेहद प्रीमियम और आधुनिक बनाया गया है. इसमें कनेक्टेड LED टेललैंप्स, फ्लश डोर हैंडल्स (जो दरवाज़े से बाहर नहीं दिखते), एक बड़ा पैनोरमिक ग्लास रूफ (सनरूफ), और ब्लैक ORVMs (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) जैसे शानदार एक्सटीरियर एलिमेंट्स दिए जाएंगे. फीचर्स लिस्ट में सबसे बड़ा आकर्षण लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट (इंफोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले के लिए), टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं.

पावरट्रेन (इंजन) की बात करें तो, टाटा मोटर्स अपनी सिएरा एसयूवी में एक दमदार नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है. यह इंजन करीब 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखेगा, जो इसे सेगमेंट में काफी पावरफुल बनाएगा. ग्राहकों को इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों का विकल्प मिलेगा, जिससे वे अपनी पसंद के अनुसार ड्राइविंग अनुभव चुन सकेंगे.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Tata Sierra

