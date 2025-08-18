Tata Sierra टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, बॉक्सी लुक और नए इंटीरियर के साथ बाजार में मचा सकती है हलचल

Tata Sierra Spot: टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी नई कार को लॉन्च करने की तैयारी में लगी है. कंपनी अपनी नई कार ‘सिएरा’ को लॉन्च से पहले टेस्टिंग कर रही है. टाटा की सिएरा को पुणे में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. इस कार में कई सारे नए फीचर्स दिखने को मिल सकते है. हालांकि कंपनी ने अभी तक कार के लॉन्च की सही तारीख का ऐलान नहीं किया है. लेकिन उम्मीद यह लगाई जा रही है, कि यह कार दीवाली तक लॉन्च हो सकती है.

टाटा सिएरा में 1.5 लीटर का इंजन मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है. इस कार को हैरियर या नेक्सन वाले 2.0 लीटर मल्टीजेट इंजन में भी मिल सकती है. कंपनी नई हैरियर की तरह इस कार में भी ‘क्वाड व्हील ड्राइव’ के फीचर्स को पेश कर सकती है.

टाटा सिएरा फीचर्स

टाटा सिएरा कार की इंटीरियर की बात करें, तो इस कार में 3 टच स्क्रीन देखा गया है. पहला डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट और दूसरा बड़ा सेंटर टचस्क्रीन और आगे वाले यात्री के लिए एक अलग से टच स्क्रीन मौजूद है. कार में मौजूद तीनों टच स्क्रीन लगभग 12.3 इंच के लगते हैं. आपको बता दें कि कंपनी ने कार को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भी पेश किया था.

कंपनी ने इस कार का डैशबोर्ड डुअल टोन में पेश किया है. कार में सॉफ्ट-टच मटेरियल, एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इस कार के स्टीयरिंग व्हील को भी नया डिजाइन में पेश किया गया है. टाटा सिएरा कार को एक बॉक्सी लुक में पेश किया गया है, जो दिखने में काफी आकर्षक लगती है. इस कार में टर्न-बाय-टर्न इंडिकेटर और मजबूत बम्पर भी शामिल है. टाटा इस कार को भारतीय बाजार में कब लॉन्च करेगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है.