कहीं Tata Sierra का तो नहीं होगा Safari जैसा हाल? लॉन्च से पहले जान लें ये जरूरी बातें

2025 Tata Sierra: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में हलचल मचाते हुए, टाटा मोटर्स अपनी सबसे प्रतिष्ठित कारों में से एक, टाटा सिएरा (Tata Sierra) को बिल्कुल नए अंदाज़ में वापस ला रही है. 1991 में लॉन्च हुई यह एसयूवी देश की पहली 'मेड-इन-इंडिया' ऑफ-रोडर थी, जिसने भारतीय कार प्रेमियों के दिलों पर राज किया. अब, दो दशक बाद, यह नियो-रेट्रो-थीम वाली एसयूवी 25 नवंबर को बाजार में उतरने के लिए तैयार है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें पुराने मॉडल के सिग्नेचर डिज़ाइन एलिमेंट्स को बरकरार रखते हुए आधुनिकता का समावेश किया गया है.

अगर आप इस नई जनरेशन की टाटा सिएरा खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां वे सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए.

क्या होगी टाटा सिएरा की संभावित कीमत?

टाटा सिएरा को पेट्रोल/डीजल ICE (Internal Combustion Engine) और इलेक्ट्रिक (EV), दोनों वेरिएंट में पेश किया जाएगा.

ICE मॉडल (पेट्रोल/डीजल): इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹17 लाख से ₹22 लाख के बीच रहने की उम्मीद है.

EV मॉडल (इलेक्ट्रिक): इलेक्ट्रिक वेरिएंट की कीमत ICE मॉडल से थोड़ी अधिक, ₹20 लाख से ₹25 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है.

इस प्राइसिंग के साथ, सिएरा का टॉप-एंड मॉडल टाटा हैरियर (Tata Harrier) के टॉप-स्पेक ट्रिम से थोड़ा नीचे स्थित होगा.

नया डिज़ाइन और फीचर्स क्या हैं?

नई सिएरा पुराने मॉडल के आइकॉनिक लुक को बरकरार रखती है, लेकिन अब यह कहीं ज़्यादा आधुनिक और प्रीमियम है.

आइकॉनिक डिज़ाइन: पुरानी सिएरा की पहचान, 'Alpine window' (घुमावदार रियर साइड विंडो) की झलक नए मॉडल के ब्लैक आउट किए गए C-पिलर में दिखाई देती है, जो इसे रेट्रो फील देता है. एसयूवी में बॉक्सी और फ्लैट फ्रंट प्रोफाइल के साथ LED हेडलाइट्स और दोनों हेडलाइट क्लस्टर को जोड़ने वाली इनफिनिटी LED DRL मिलती है.

प्रीमियम केबिन और टेक्नोलॉजी: केबिन के अंदर सबसे बड़ा आकर्षण ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सामने यात्री (पैसेंजर) के लिए 12.3-इंच की तीसरी स्क्रीन शामिल है.

अन्य फीचर्स: इसमें वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, डुअल-टोन इंटीरियर थीम, वेंटीलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, और इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जैसे कई हाई-एंड फीचर्स मिलेंगे.

सुरक्षा और ADAS की सुविधा?

टाटा मोटर्स अपनी कारों की सुरक्षा के लिए जानी जाती है, और नई सिएरा भी इसमें पीछे नहीं है.

सुरक्षा फीचर्स: इसमें छह एयरबैग, ABS के साथ ESC, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और हिल होल्ड असिस्ट (HHA) जैसे फीचर्स शामिल होंगे.

ADAS: सबसे खास बात यह है कि सिएरा में लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) सूट मिलेगा, जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसी खूबियां शामिल हैं. माना जा रहा है कि सिएरा 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग का लक्ष्य रखेगी.

ICE और EV वेरिएंट में क्या पावरट्रेन मिलेगा?

सिएरा ICE और EV दोनों विकल्पों में दमदार परफॉर्मेंस देने का वादा करती है.

ICE (पेट्रोल/डीजल):

पेट्रोल: 1.5-लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजन.

डीजल: 2.0-लीटर क्रायोटेक (Kryotec) इंजन.

दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आएंगे.

EV (इलेक्ट्रिक):

यह Acti.EV प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी.

दो बैटरी पैक वेरिएंट मिलने की उम्मीद है, जिसमें 75 kWh बैटरी पैक भी शामिल हो सकता है.

इसकी अनुमानित रेंज 450-550 किमी (सिंगल चार्ज पर) हो सकती है.

EV वेरिएंट में डुअल-मोटर सेटअप मिलने की संभावना है, जो इसे ऑल-व्हील ड्राइव क्षमता प्रदान कर सकता है.

कहीं Tata Safari जैसा तो नहीं होगा Sierra का हाल

कुछ साल पहले ही कंपनी ने टाटा सफारी को रिवाइव करके इसका नया मॉडल मार्केट में उतारा है, जिसे पुरानी सफारी जैसी लोकप्रियता नहीं मिली है. ऐसे में ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कहीं सिएरा के साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो.