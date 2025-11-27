Advertisement
Tata Sierra Vs Hyundai Creta: जल्दबाजी में ना लें फैसला, यहां जानें कौन सा ऑप्शन है बेस्ट

Tata Sierra Vs Hyundai Creta: टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत (₹11.49 लाख) हुंडई क्रेटा (₹10.73 लाख) से थोड़ी ज्यादा है. यह मामूली अंतर सिएरा के बड़े आकार और अधिक प्रीमियम फीचर्स के कारण हो सकता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:08 PM IST
Tata Sierra: टाटा सिएरा (Tata Sierra) और हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) दोनों ही मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में मजबूत दावेदार हैं, लेकिन दोनों की अपनी अलग पहचान और खूबीयां हैं. इन दोनों में से कौन सी एसयूवी आपके लिए बेस्ट हो सकती है ये तो आपकी पर्सनल चॉइस होगी, हालांकि हम इन दोनों के बीच कुछ जरूरी खूबियों का कम्पैरिजन लेकर आए हैं. इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि दोनों में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा किफायती, दमदार और फीचर पैक्ड हो सकता है. 

1. डिज़ाइन और डाइमेंशन्स: टाटा सिएरा अपनी मस्कुलर और अपराइट डिज़ाइन के साथ दमदार रोड प्रेजेंस देती है. डाइमेंशन्स के मामले में, सिएरा (लंबाई 4340mm, चौड़ाई 1841mm, ऊँचाई 1715mm, व्हीलबेस 2730mm) क्रेटा (लंबाई 4330mm, चौड़ाई 1790mm, हाइट 1635mm, व्हीलबेस 2610mm) से हर तरह से बड़ी है. यह बड़ा आकार सिएरा को सेगमेंट में सबसे ज्यादा केबिन और बूट स्पेस (622 लीटर) ऑफर करता है. जो क्रेटा (433 लीटर) से काफी ज्यादा है. 

2. फीचर्स और टेक्नोलॉजी: फीचर्स के मामले में, नई टाटा सिएरा एक बेंचमार्क सेट करती है. इसमें तीन डिजिटल स्क्रीन (ड्राइवर, इंफोटेनमेंट और सह-चालक के लिए), सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और एक JBL साउंडबार जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. हुंडई क्रेटा भी वेंटिलेटेड सीटें, एक ड्यूल-स्क्रीन सेटअप और कनेक्टेड कार तकनीक के साथ बहुत अच्छी तरह से इक्विप्ड है, लेकिन सिएरा की तुलना में इसका पैकेज थोड़ा अधिक पारंपरिक है. यदि आप नवीनतम और सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो सिएरा आगे है, हालांकि क्रेटा का सिस्टम अपनी विश्वसनीयता और उपयोग में आसानी के लिए जाना जाता है.

3. इंजन और परफॉरमेंस: दोनों एसयूवी पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ आती हैं, साथ ही दोनों के पास इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की योजना है. क्रेटा में 1.5L MPi पेट्रोल, 1.5L टर्बो-पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन मिलता है. वहीं, सिएरा 1.5L टर्बो-पेट्रोल (167.7bhp) और 1.5L डीजल इंजन के साथ आती है. कागज पर, सिएरा का टर्बो-पेट्रोल इंजन क्रेटा के 1.5L टर्बो इंजन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जो बेहतर परफॉरमेंस की ओर इशारा करता है. हालांकि, क्रेटा अपने इंजनों के साथ CVT, टॉर्क कन्वर्टर और DCT जैसे विभिन्न ट्रांसमिशन विकल्प प्रदान करती है, जिसने इसे बाजार में एक विश्वसनीय और स्मूथ ड्राइविंग अनुभव वाली एसयूवी के रूप में स्थापित किया है.

4. कीमत और बाजार में पोजीशन: टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत (₹11.49 लाख) हुंडई क्रेटा (₹10.73 लाख) से थोड़ी ज्यादा है. यह मामूली अंतर सिएरा के बड़े आकार और अधिक प्रीमियम फीचर्स के कारण हो सकता है. क्रेटा ने खुद को बाजार में एक दमदारऔर क्रेडिबाल प्रोडक्ट के रूप में स्थापित किया है, जिसकी रीसेल वैल्यू मजबूत है और सर्विस नेटवर्क व्यापक है. सिएरा अभी एक नया उत्पाद है, जो टाटा के लिए एक नई प्रीमियम इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है. इसलिए, यदि आपका बजट सीमित है और आप साबित विश्वसनीयता और किफायती बेस वेरिएंट चाहते हैं, तो क्रेटा एक अधिक सुरक्षित विकल्प है.

5. फाइनल डीसीजन: अगर आपकी जरूरत दमदार एक्सपीरियंस, ज्यादा स्पेस, दमदार रोड प्रेजेंस, और नई टेक्नोलॉजी (जैसे ADAS और ट्रिपल स्क्रीन) है, तो टाटा सिएरा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है. यह उन खरीदारों के लिए है जो एक बोल्ड और फीचर-लोडेड एसयूवी चाहते हैं.

अगर आपकी प्राथमिकता सिद्ध विश्वसनीयता, किफायती शुरुआती कीमत, मजबूत रीसेल वैल्यू, विभिन्न ट्रांसमिशन विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला और एक आरामदायक शहरी ड्राइव है, तो हुंडई क्रेटा एक अधिक व्यावहारिक और सुरक्षित विकल्प है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Tata Sierra Vs Hyundai Creta

