Tata Sierra Vs Kia Seltos: कौन सी एसयूवी खरीदना है फायदे का सौदा, एक मिनट में समझें

Tata Sierra vs Kia Seltos: Tata Sierra और Kia Seltos दोनों ही मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में मजबूत दावेदार हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग खूबियां हैं. आपके लिए कौन सी SUV खरीदना फायदे की डील साबित हो सकता है, इस बारे में आपको पहले जान लेना सबसे जरूरी है. आज हम इन दोनों एसयूवीज की खूबियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं.

डिज़ाइन और प्रेजेंस

Tata Sierra का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका बॉक्सी और रेट्रो-मॉडर्न डिज़ाइन है, जो पुरानी सिएरा की याद दिलाता है. यह Seltos की तुलना में लंबी और चौड़ी है (लंबाई 4340 mm, चौड़ाई 1841 mm) और इसमें 205 mm का बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जो इसे एक दमदार और रोड-प्रेज़ेंस वाली SUV बनाता है. वहीं, Kia Seltos का डिज़ाइन अधिक स्पोर्टी, शार्प और अर्बन है. यह 4365 mm की लंबाई के साथ Sierra से थोड़ी लंबी है, पर चौड़ाई (1800 mm) और ग्राउंड क्लीयरेंस (190 mm) में कम है, जो इसे शहरी उपयोग के लिए अधिक स्लिम और हाइटेक लुक देता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन विकल्पों के मामले में दोनों ही SUVs खरीदारों को कई विकल्प देती हैं. Tata Sierra में नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (लगभग 160-170 hp), 1.5-लीटर NA पेट्रोल (105 hp) और एक 1.5-लीटर डीज़ल इंजन (116 hp) दिया गया है, जिसमें एक शक्तिशाली टर्बो-पेट्रोल इंजन इसे Kia Seltos के 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (160 hp) के बराबर खड़ा करता है. Seltos में भी 1.5-लीटर NA पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल इंजन मिलते हैं. Seltos अपने ट्रांसमिशन विकल्पों जैसे IVT, iMT और DCT के लिए जानी जाती है, जबकि Sierra के डीजल इंजन विकल्प और संभावित AWD सेटअप (चुनिंदा वेरिएंट में) इसे ज्यादा वर्सेटाइल बना सकते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

फीचर्स के मामले में Tata Sierra ने सेगमेंट-फर्स्ट (Segment-first) ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर डिस्प्ले, इन्फोटेनमेंट और पैसेंजर डिस्प्ले) के साथ एक बड़ा कदम उठाया है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन AC, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 622 लीटर का विशाल बूट स्पेस (Seltos के 433 लीटर से बहुत अधिक) भी मिलता है, जो लक्जरी और स्पेस को प्राथमिकता देता है. Kia Seltos में भी ADAS, 10.25-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें और बोस साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स हैं, लेकिन Sierra का ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट और बड़ा बूट स्पेस इसे एक कदम आगे ले जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ज्यादा आधुनिक तकनीक और विशाल केबिन चाहिए.

सेफ़्टी और बिल्ड

सेफ़्टी दोनों ही SUVs की एक बड़ी खासियत है. Tata Sierra और Kia Seltos दोनों में 6 एयरबैग्स और लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि, Tata Motors अपनी कारों की मजबूत बनावट (Solid Build Quality) के लिए जानी जाती है. जबकि Seltos की क्रैश टेस्ट रेटिंग उपलब्ध नहीं है, टाटा की अन्य SUVs की उच्च NCAP रेटिंग Sierra पर भरोसा बढ़ाती है. सुरक्षा पर अधिक भरोसा रखने वालों के लिए Sierra एक भावनात्मक चुनाव हो सकती है, जबकि Seltos भी ADAS के साथ एक बेहतरीन सुरक्षा पैकेज देती है.

फाइनल डीसीजन

यदि आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो भीड़ से अलग दिखे, जिसका डिज़ाइन बॉक्सी और रेट्रो हो, जिसमें बेहतरीन केबिन स्पेस, बड़ा बूट और सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी (ट्रिपल स्क्रीन) हो, तो Tata Sierra आपके लिए एक बेहतर और अधिक प्रीमियम सौदा साबित हो सकती है. अगर आपकी पसंद एक पॉपुलर क्रेडिबल और स्पोर्टी SUV है, जिसमें कई पावरट्रेन और ट्रांसमिशन विकल्प (जैसे IVT/DCT), एक स्लीक और हाइटेक डिज़ाइन और एक अच्छी आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क हो, तो Kia Seltos एक अच्छा ऑप्शन है.

Tata Sierra की शुरुआती कीमत ₹11.49 लाख (इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम) है, जबकि Kia Seltos की कीमत ₹10.79 लाख से ₹19.81 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इसलिए, कीमत लगभग समान है, लेकिन Sierra ज्यादा स्पेस और लक्जरी प्रदान करती है, जबकि Seltos एक स्टेबल और दमदार पैकेज है.