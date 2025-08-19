फुल टैंक पर 1590 किलोमीटर की रेंज दे सकती है Tata की ये कार, सेफ्टी में है नंबर 1
फुल टैंक पर 1590 किलोमीटर की रेंज दे सकती है Tata की ये कार, सेफ्टी में है नंबर 1

Tata Most Sale Car: टाटा की ओर से आने वाली कार टाटा टियागो 12 वेरिएंट्स में भारतीय बाजार में मौजूद हैं. इस कार में 1199 सीसी का इंजन दिया गया है. आइए जानते हैं इस कार के बारे में…

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:03 PM IST
Tata Most Sale Car: टाटा की गाड़ियां देश में अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं. टाटा कंपनी की कार को लोग काफी पसंद करते हैं. टाटा टियागो कंपनी की तीसरी सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार में शुमार हो गई है. कंपनी ने पिछले महीने यानी जुलाई की सेल्स रिपोर्ट जारी किया है, जिसमे टाटा टियागो तीसरे नंबर पर मौजूद है. जुलाई महीने में इस कार की कुल 5,575 यूनिट्स कार बिकी थी. आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, माइलेज, इंजन और कीमत के बारे में.

Tata Tiago XE के फीचर्स और सेफ्टी

टाटा टियागो XE में पावर स्टीयरिंग, AC, हीटर, रियर पार्किंग सेंसर, हैलोजन हेडलैंप, ABS, 2 एयरबैग्स और EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन), ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इस कार के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक दिया है. टाटा की इस कार को ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग में 4 स्टार मिले है.

Tata Tiago XE का इंजन

इस कार में 1199 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 84.48 bhp का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी ने टाटा टियागो को सीएनजी वेरिएंट में भी भारतीय बाजार में पेश किया है. CNG इंजन के साथ टियागो 75.5 PS का पावर और 96.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इस कार में 242 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. 

टाटा टियागो माइलेज और कीमत

टाटा टियागो का पेट्रोल इंजन 19.01 kmpl का माइलेज देता है. इस कार में 35 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसे फुल करने पर लगभग 650 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं. इस  कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 5 लाख रुपये है. 

वहीं CNG कार की बात करें तो यह कार 26.49 km/kg का माइलेज देती है. आपको बता दें कि टाटा टियागो सीएनजी में 60 लीटर का CNG टैंक दिया गया है. जिसे फुल करने पर लगभग 1590 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. हालांकि सीएनजी टैंक कभी भी फुल नहीं भरा जाता है. इस कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 6 लाख रुपये है. 

