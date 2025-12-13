धड़ाम से गिरी Tata की इस मशहूर कार की बिक्री, कंपनी भी समझ नहीं पा रही ग्राहकों के गुस्से की वजह

Advertisement
Tata Tiago Sale Drops: भारतीय मार्केट में टाटा टिगोर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.49 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए ₹8.74 लाख तक जाती है. यह अपने सेगमेंट में मारुति सुजुकी डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज जैसी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान कारों को कड़ी टक्कर देती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:09 PM IST
Tata Tiago Sale Drops: भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा मोटर्स की कारों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है जिसका सबूत है कंपनी की सेल. बीते महीने यानी नवंबर 2025 में भी टाटा की कारों को लगभग 60,000 ग्राहक मिले, जिसमें कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टाटा नेक्सन को अकेले 22,000 से अधिक ग्राहक मिले. हालांकि, सेल में कॉम्पैक्ट सेडान Tata Tigor की बिक्री में बड़ी गिरावट आई है जिससे कंपनी को झटका लगा है. जिस कार के सेल हमेशा हाई रहती थी आखिर उसके ग्राहकों में किसी तरह की नाराजगी है ये बात कंपनी को समझ नहीं आ रही है. नवंबर 2025 में टिगोर को केवल 488 ग्राहक ही मिले हैं. बिक्री में ये कमी कमी सालाना आधार पर 43% की रही, जिसके कारण टिगोर बीते महीने कंपनी की सबसे कम बिकने वाली मॉडल बन गई. इस सेल में टिगोर का इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल है. 

फीचर्स जो बनाते हैं इसे खास
बिक्री में गिरावट के बावजूद, टाटा टिगोर फीचर्स और सेफ़्टी के मामले में एक मजबूत पैकेज ऑफर करती है. इसमें ग्राहकों को कई धांसू फीचर्स मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं:

इंफोटेनमेंट और सुविधा: 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और रियर पार्किंग कैमरा.

सुरक्षा: सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर और एक हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है.

बूट स्पेस: कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होने के बावजूद, टिगोर में 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है.

इंजन और माइलेज 
टाटा टिगोर में एक भरोसेमंद 1.2-लीटर, 3-सिलिंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 86 bhp की अधिकतम पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. यह 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध है.

CNG विकल्प: कंपनी इसका CNG वर्जन भी ऑफर करती है, जो माइलेज के मामले में ज्यादा किफायती है.

माइलेज: कंपनी पेट्रोल वैरिएंट पर करीब 19 किमी/लीटर और CNG पर 26 किमी/किलोग्राम तक माइलेज देने का दावा करती है.

कीमत और मुकाबला
भारतीय मार्केट में टाटा टिगोर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.49 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए ₹8.74 लाख तक जाती है. यह अपने सेगमेंट में मारुति सुजुकी डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज जैसी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान कारों को कड़ी टक्कर देती है.

क्या है सेल में कमी की वजह 
ऐसा माना जा रहा है की बड़ी और प्रीमियम कारों पर भारी डिस्काउंट की वजह से इस कार की सेल प्रभावित हो सकती है. इतना ही नहीं ये एक एंट्री लेवेल सेडान है जिसकी वजह से इसके स्पेसिफिकेशन ग्राहकों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि अभी तक कंपनी की तरह से इस कार की सेल गिरने के ऊपर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. 

