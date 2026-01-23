Advertisement
trendingNow13084029
Hindi NewsऑटोमोबाइलTata Xpres Tigor पेट्रोल और CNG वेरिएन्ट में लॉन्च, महज ₹5.59 लाख की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं ग्राहक

Tata Xpres Tigor पेट्रोल और CNG वेरिएन्ट में लॉन्च, महज ₹5.59 लाख की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं ग्राहक

Tata Tigor Xpres Petrol and CNG: कीमत की बात करें तो Xpres पेट्रोल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.59 लाख रखी गई है, जबकि इसके CNG वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹6.59 लाख है. दोनों मॉडलों में टाटा का भरोसेमंद 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है.

|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tata Xpres Tigor पेट्रोल और CNG वेरिएन्ट में लॉन्च, महज ₹5.59 लाख की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं ग्राहक

Tata Tigor Xpres Petrol and CNG: टाटा मोटर्स ने अपने टैक्सी और फ्लीट सेगमेंट को अपडेट करते हुए 'Xpres' (Tigor का टैक्सी वर्जन) को अब पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में भी लॉन्च कर दिया है. पहले यह कार केवल इलेक्ट्रिक अवतार (Xpres-T EV) में उपलब्ध थी, लेकिन अब कंपनी ने इसे पारंपरिक ईंधन विकल्पों के साथ उतारकर मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियों को सीधी चुनौती दी है. यह कदम टाटा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वे एक ही मॉडल को कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश कर रहे हैं.

किफायती कीमत और दमदार इंजन
कीमत की बात करें तो Xpres पेट्रोल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.59 लाख रखी गई है, जबकि इसके CNG वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹6.59 लाख है. दोनों मॉडलों में टाटा का भरोसेमंद 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 86 hp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे विशेष रूप से कमर्शियल उपयोग के लिए बनाया गया है ताकि फ्लीट मालिकों को कम परिचालन लागत और अधिक टिकाऊपन मिल सके.

ट्विन-सिलेंडर तकनीक और बेहतर स्पेस
टाटा ने इस नई सीरीज में अपनी मशहूर 'ट्विन-सिलेंडर' (Twin-Cylinder) तकनीक का उपयोग किया है. इसमें एक बड़े सिलेंडर के बजाय दो छोटे सिलेंडर लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 70 लीटर (पानी की क्षमता) है. इस सेटअप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कार की डिक्की (Boot Space) में सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है, जो अक्सर सिंगल सिलेंडर वाली सीएनजी कारों में गायब रहती है. पेट्रोल वेरिएंट में 419 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर और एक्सटीरियर में बदलाव
इलेक्ट्रिक मॉडल के विपरीत, पेट्रोल और सीएनजी Xpres का केबिन 'ड्यूल-टोन' थीम में तैयार किया गया है. हालांकि, लागत कम रखने के लिए इसमें ऑडियो सिस्टम नहीं दिया गया है. बाहर की तरफ, इसमें 14-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जिन्हें सिल्वर के बजाय ब्लैक व्हील कवर्स के साथ सजाया गया है. यह डिजाइन और फीचर्स फ्लीट ऑपरेटरों की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं.

वारंटी और सर्विस
टाटा मोटर्स फ्लीट मालिकों को लुभाने के लिए इस कार पर 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसे 5 साल या 1,80,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, कंपनी ने चुनिंदा शहरों में विशेष रूप से 'फ्लीट-ओनली डीलरशिप और सर्विस सेंटर स्थापित किए है. लचीले फाइनेस विकल्पों के साथ, टाटा का लक्ष्य उन ऑपरेटरों तक पहुंचना है जो अभी भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण इलेक्ट्रिक के बजाय पारंपरिक ईधन को प्राथमिकता देते हैं.

TAGS

Tata Tigor Xpres

Trending news

50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
pathankot bomb threat
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
BJP MLA Hiran Chatterjee
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
Shashi Tharoor
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
Kerala
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
tamilnadu news
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?