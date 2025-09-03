बस दिवाली तक चला लें अपनी पुरानी कार... TATA ला रहा सबसे ज्यादा बिकने वाली CAR का नया मॉडल

Tata Upcoming SUVs: फेस्टिव सीजन में टाटा सबसे बड़ा धमाका करने जा रही है और एक से बढ़कर एक SUVs को मार्केट में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
Trending Photos
Tata Upcoming SUVs: फेस्टिव सीजन को देखते हुए टाटा मोटर्स भारत में 4 नई एसयूवीज पेश करने जा रहा है जिसमें बिल्कुल नई सिएरा ईवी, नेक्सॉन, पंच और पंच ईवी के अपडेटेड मॉडल्स शामिल हैं. 2025 टाटा नेक्सॉन ईवी में लेवल-2 ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) होगा, जिसमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल होंगे.
यह भी पढ़ें: ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट 4 कारें: स्टाइल और परफॉर्मेंस से भरपूर, जानें फीचर्स और कीमत
पंच फेसलिफ्ट में क्या होगा खास
2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजनों के साथ ही इंटीरियर और एकसटीरियार में मामूली बदलाव होने की उम्मीद है. स्पाई इमेज से जानकारी मिलती है कि इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में थोड़ा अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए डिज़ाइन वाले बंपर और नए अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं. इंटीरियर को अल्ट्रोज़ से लिए गए नए स्टीयरिंग व्हील, अपडेटेड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ अपग्रेड किया जा सकता है. अपडेटेड पंच 87.8PS, 1.2L पेट्रोल और CNG ऑप्शन में उपलब्ध रहेगी.
पंच ईवी में होंगी ये खासियतें
अपडेटेड टाटा पंच ईवी में नेक्सॉन ईवी से लिया गया एक बड़ा 45kWh बैटरी पैक होने की खबर है. यह बैटरी 145bhp की पावर और 215Nm का टॉर्क देती है, साथ ही ARAI के अनुसार एक बार चार्ज करने पर 489 किमी की रेंज देती है। इस ईवी में एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, नई अपहोल्स्ट्री और ट्रिम्स, ब्लाइंड स्पोर्ट मॉनिटर वाला 360-डिग्री कैमरा और कुछ अन्य फीचर्स भी मिल सकते हैं.
टाटा सिएरा की लॉन्च डेट
टाटा सिएरा एक दमदार डिज़ाइन, हाइटेक इंटीरियर, हाइटेक फीचर्स तकनीक और कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ वापसी के लिए तैयार है. शुरुआत में, इसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उतारा जाने वाला है, इसके बाद ICE मॉडल उतारा जाएगा.
यह भी पढ़ें: फैमिली के लिए बेस्ट Tata Curvv EV, 3 लाख के डाउन पेमेंट पर ले जाएं घर, सिर्फ इतनी देनी होगी EMI
ICE टाटा सिएरा 2026 की शुरुआत में आएगी. इस SUV को बिल्कुल नए 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2.0L डीजल इंजन के साथ उतारा जाएगा. बाद में 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन भी उतारा जाएगा. सिएरा ईवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी ZS ईवी और टाटा कर्व ईवी से होगा, जबकि ICE मॉडल हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, आदि मिडसाइज़ SUVs को टक्कर देगा.