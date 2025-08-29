नए अवतार में आई Tata की ये 9 सीटर वैन, मिलेगा पावरफुल इंजन के साथ मॉडर्न फीचर्स

Tata Winger Plus Launch: Tata ने अपनी नई गाड़ी Winger Plus को लॉन्च कर दिया है. इस गाड़ी को 9 सीटर के साथ पेश किया गया है. कंपनी ने इसमें कई तरह के नए फीचर्स को जोड़ा है. आइए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में.
Tata Winger Plus Launch: भारत में निजी गाड़ियों के साथ-साथ कमर्शियल वाहनों की भी काफी डिमांड रहती है. आप भी एक कमर्शियल गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है. दरअसल, टाटा ने अपनी Winger Plus वैन को लॉन्च कर दिया है. इस वैन में कई तरह के दमदार फीचर्स को जोड़ा गया है. आज हम आपको इस स्टोरी में Winger Plus के इंजन, फीचर्स और कीमत के बारे में बताएंगे.
Tata Winger Plus को एक कमर्शियल यात्री वाहन सेगमेंट में पेश किया गया है. कंपनी ने इस वाहन को पर्यटकों, कर्मचारियों और यात्रियों को आरामदायक सफर के लिए लॉन्च किया है. इस वैन में कंपनी ने मोनोकॉक इंजन दिया है.
टाटा Winger Plus के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, एबीएस, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, हर यात्री के लिए अलग-अलग एसी वेंट, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, रिक्लाइनिंग कैप्टन सीट और लेग स्पेस को भी पहले से ज्यादा बढ़ाया गया है. जिससे लंबे सफर पर भी यात्री आराम से जा सकते हैं. इस कमर्शियल वैन में 2179 सीसी का दमदार डीजल इंजन दिया गया है, जो 100 बीएचपी की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है. इस वाहन में आपको 60 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है. इतना ही नहीं कंपनी ने इस वाहन में BS6 टेक्नोलॉजी का यूज किया है.
आप भी एक 9 सीटर कमर्शियल गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आप टाटा Winger Plus को खरीद सकते हैं. इस वैन को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 20.60 लाख रुपये खर्च करने होंगे.