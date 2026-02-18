फॉक्सवैगन टाइरॉन R-Line कल होगी लॉन्च: 224 kmph की रफ्तार वाली 7-सीटर SUV की पूरी डिटेल

Tayron R-Line: फॉक्सवैगन इंडिया कल (19 फरवरी 2026) अपनी प्रीमियम 7-सीटर SUV, Tayron R-Line को आधिकारिक तौर पर बाजार में उतारने जा रही है. इस मॉडल के साथ कंपनी भारत के लग्जरी थ्री-रो SUV सेगमेंट में प्रवेश करेगी. जो ग्राहक इस शानदार जर्मन मशीन को अपना बनाना चाहते हैं, वे ₹51,000 की टोकन राशि के साथ अधिकृत डीलरशिप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी प्री-बुकिंग कर सकते हैं. यह कार भारत में ही असेंबल की जाएगी, जिससे इसकी उपलब्धता और सर्विस में आसानी होगी.

पावरट्रेन

Tayron R-Line को MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. इसमें 2.0-लीटर का TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 204 hp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स और फॉक्सवैगन के प्रसिद्ध 4MOTION ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि यह SUV मात्र 7.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति 224 kmph है.

एक्सटीरियर डिजाइन

डिजाइन के मामले में टाइरॉन R-Line एक पारंपरिक SUV के मस्कुलर लुक और आधुनिक प्रीमियम फीचर्स का मिश्रण है. इसमें IQ. Light HD मैट्रिक्स हेडलैंप्स, 19-इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और 'R-Line' विशिष्ट डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं. कार के अगले और पिछले हिस्से में दिए गए इल्यूमिनेटेड (रोशनी वाले) लोगोज़ इसे रात के अंधेरे में एक अलग और फ्यूचरिस्टिक पहचान दिलाते हैं.

इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स

कार का केबिन लग्जरी और आराम पर केंद्रित है. डैशबोर्ड पर 15-इंच का विशाल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 10.25-इंच का डिजिटल कॉकपिट दिया गया है. इसके अलावा, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) हेड-अप डिस्प्ले भी मिलता है. फ्रंट सीटों में 12-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, मेमोरी फंक्शन, वेटिलेशन और मसाज जैसी सुविधाएं दी गई हैं. केबिन को और भी खास बनाने के लिए इसमे 30 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

फॉक्सवैगन ने सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया है. Tayron R-Line 9 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और लेवल 2 ADAS तकनीक से लैस है, जिसमें 14 असिस्टेस फीचर्स मिलते हैं. अन्य सुविधाओं की बात करें तो इसमें 700-वाट का हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और जेस्चर-कंट्रोल्ड टेलगेट दिया गया है, जो आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है.