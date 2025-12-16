लालू के बड़े लाल हुए इस सुपर बाइक के दीवाने, शोरूम जाकर धूम-धाम से ली डिलीवरी

Tej Pratap Yadav New Bike: बिहार के नेता और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे, तेज प्रताप यादव ने हाल ही में एक शानदार सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल खरीदी है. उन्होंने Kawasaki Ninja ZX-6R को अपने गैराज में शामिल किया है, जो अपनी जबरदस्त स्पीड और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है. यह बाइक केवल एक सामान्य वाहन नहीं है, बल्कि एक हाई-परफॉर्मेंस मशीन है जिसे रेसिंग ट्रैक पर बेहतरीन अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है.

इंजन और परफॉर्मेंस की ताकत

इस सुपरबाइक का दिल इसका 636 cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-सिलेंडर इंजन है. यह दमदार इंजन लगभग 122 हॉर्सपावर की शानदार शक्ति पैदा करता है, जो इसे सड़कों पर गजब की रफ्तार देने में सक्षम बनाता है. चूंकि यह एक 'सुपरस्पोर्ट' बाइक है, इसलिए इसमें राइडर को गियर तेज़ी से बदलने की सुविधा देने वाला क्विक शिफ्टर भी मिलता है, जो तेज ड्राइविंग के दौरान इसकी परफॉर्मेंस को और भी बढ़ा देता है.

बेहतरीन सुरक्षा और राइडिंग फीचर्स

तेज रफ्तार वाली बाइकों के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और Kawasaki ने ZX-6R में इसका पूरा ध्यान रखा है. बाइक में डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) और उन्नत ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. ये फीचर्स मुश्किल रास्तों, गीली या फिसलन भरी सड़कों पर भी बाइक को फिसलने से बचाते हैं और राइडर को बेहतर नियंत्रण प्रदान करते हैं. इसके अलावा, यह बाइक स्पोर्ट, रोड और रेन जैसे अलग-अलग राइडिंग मोड्स के साथ आती है, जिससे चालक अपनी आवश्यकता और मौसम की स्थिति के अनुसार बाइक की परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकता है.

आकर्षक डिज़ाइन और स्टाइल

Kawasaki Ninja ZX-6R का डिज़ाइन बेहद स्पोर्टी और आक्रामक है, जो युवाओं को बहुत आकर्षित करता है. इसका एयरोडायनेमिक लुक इसे अन्य सुपरबाइक्स से अलग पहचान देता है, जो तेज रफ़्तार के दौरान हवा को काटने में मदद करता है. इसमें दी गई एलईडी लाइट्स और शार्प बॉडी पैनल्स इसके ओवरऑल स्टाइल को और भी शानदार बनाते हैं. यह बाइक केवल गति के लिए नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन और आकर्षक लुक के लिए भी जानी जाती है.

कीमत और बाज़ार में स्थिति

यह Kawasaki की एक प्रीमियम सुपरबाइक है, इसलिए इसकी कीमत भी प्रीमियम रेंज में है. भारत में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 12.48 लाख रुपये है. वहीं, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और इंश्योरेंस जैसे खर्चों को जोड़ने के बाद, इस बाइक की ऑन-रोड कीमत अलग-अलग शहरों में 14 लाख रुपये से 15.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इस बाइक को खरीदकर, तेज प्रताप यादव ने अपनी महंगी और दमदार वाहनों के प्रति दिलचस्पी को एक बार फिर जाहिर किया है.