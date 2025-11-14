Advertisement
Bihar Chunav Result: तेजस्वी के पास भी कम नहीं लग्जरी कारें, लालू के छोटे बेटे के पास है ये धांसू गाड़ियां

Tejasvi Yadav Car Collection: तेजस्वी यादव भी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की तरह ही लग्जरी गाड़ियों का शौक रखते हैं. उनके पास भी कई महंगी गाड़ियां हैं, जिनका विवरण उनके चुनावी हलफनामों के हिसाब से हमारे पास है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:15 AM IST
Bihar Chunav Result: तेजस्वी के पास भी कम नहीं लग्जरी कारें, लालू के छोटे बेटे के पास है ये धांसू गाड़ियां

Tejasvi Yadav Car Collection: बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के नतीजे आज आ रहे हैं. मुख्य मुकाबला एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन के बीच है. इस मौके पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव भी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की तरह ही लग्जरी गाड़ियों का शौक रखते हैं. उनके पास भी कई महंगी गाड़ियां हैं, जिनका विवरण उनके चुनावी हलफनामों और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स के आधार पर इस प्रकार है:

 तेजस्वी यादव की प्रमुख गाड़ियाँ

Kia Carnival (किआ कार्निवल): तेजस्वी यादव के पास एक किआ कार्निवल मल्टी-पर्पस व्हीकल (MPV) है. हलफनामों के अनुसार इसकी अनुमानित कीमत करीब ₹16 लाख है. यह एक प्रीमियम और आरामदायक गाड़ी मानी जाती है.

Honda CR-V (होंडा सीआर-वी): उनके कलेक्शन में एक होंडा सीआर-वी (CR-V) एसयूवी भी शामिल है. हलफनामों के अनुसार इसकी कीमत करीब ₹15 लाख है. CR-V अपने भरोसेमंद इंजन और आरामदायक सवारी के लिए जानी जाती है.

अन्य वाहन: विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके पास एक Ford Ecosport भी है, जिसकी कीमत करीब ₹10.3 लाख है, हालांकि इसके अलावा किसी अन्य विशिष्ट लग्जरी कार का विवरण उनके मुख्य हलफनामों में नहीं दिया गया है.

