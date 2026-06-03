Advertisement
trendingNow13236294
Hindi NewsऑटोमोबाइलTraffic Rules 2026: अब WhatsApp और SMS पर आएगा चालान, 30 दिन में नहीं किया यह काम तो भुगतना होगा अंजाम

Traffic Rules 2026: अब WhatsApp और SMS पर आएगा चालान, 30 दिन में नहीं किया यह काम तो भुगतना होगा अंजाम

तेलंगाना सरकार ने ट्रैफिक चालान को लेकर नया नियम जारी किया है. अब WhatsApp, SMS और Email पर भेजे गए चालान को 30 दिनों के बाद कानूनी रूप से वैध माना जाएगा. सभी वाहन मालिकों को 30 दिनों के भीतर Vahan पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना अनिवार्य है. पूरी जानकारी के लिए अभी पढ़ें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 03, 2026, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकार ने इस नियम को लागू करने के साथ ही वाहन मालिकों को 30 दिनों की मोहलत दी है.
सरकार ने इस नियम को लागू करने के साथ ही वाहन मालिकों को 30 दिनों की मोहलत दी है.

अगर आप तेलंगाना में रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस का एक नया नियम आपके लिए बेहद जरूरी है. अब तक लोग चालान कटने पर अक्सर यह बहाना बना देते थे कि उन्हें डाक या कूरियर से कोई नोटिस नहीं मिला, लेकिन अब यह बहाना नहीं चलने वाला है. तेलंगाना सरकार के परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डिजिटल माध्यमों जैसे WhatsApp, SMS और Email के जरिए भेजे जाने वाले ट्रैफिक चालान को पूर्ण कानूनी मान्यता दे दी है. नए नियम के मुताबिक, अब विभाग द्वारा भेजे गए डिजिटल मैसेज को ही अंतिम नोटिस माना जाएगा. इसके लिए सरकार ने सभी वाहन मालिकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने वाहन का डेटा अपडेट करने का आदेश दिया है. आइए जानते हैं कि इस नए नियम के तहत आपको क्या करना होगा.

क्या है सरकार का नया फैसला

तेलंगाना सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 167 के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नए आदेश के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा गया कोई भी चालान पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य होगा. इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य चालान की प्रक्रिया को तेज करना और कागजी कार्रवाई को कम करना है. इससे विभाग को भौतिक रूप से नोटिस भेजने के झंझट से मुक्ति मिलेगी और चालान का निपटारा भी जल्दी हो सकेगा.

30 दिनों की समय सीमा है बेहद जरूरी

सरकार ने इस नियम को लागू करने के साथ ही वाहन मालिकों को 30 दिनों की मोहलत दी है. नोटिफिकेशन जारी होने के एक महीने के भीतर सभी वाहन मालिकों को केंद्र सरकार के आधिकारिक 'वाहन' (VAHAN) पोर्टल पर जाकर अपना वर्तमान मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट करना होगा. यदि आप इस निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

'मैसेज नहीं मिला' का बहाना अब नहीं चलेगा

इस नए नियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 दिनों की समय सीमा समाप्त होने के बाद, वाहन पोर्टल पर दर्ज नंबर पर भेजा गया कोई भी डिजिटल चालान कानूनी रूप से 'डिलीवर्ड' या तामील माना जाएगा. यानी, इसके बाद कोई भी वाहन मालिक कोर्ट या अथॉरिटी के सामने यह दलील नहीं दे पाएगा कि उसे चालान का मैसेज नहीं मिला या वह इस जुर्माने से अनजान था. मैसेज डिलीवर होते ही यह मान लिया जाएगा कि आपको सूचना मिल चुकी है और आप जुर्माना भरने के लिए बाध्य हैं.

क्यों लिया गया यह सख्त फैसला

एक रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना में करोड़ों रुपये के ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं. बहुत से लोग अपनी गाड़ी बेच देते हैं या मोबाइल नंबर बदल लेते हैं, जिसके कारण पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती थी. कई बार लोग नोटिस मिलने की बात से ही साफ मुकर जाते थे. इन्हीं विवादों को खत्म करने और ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार ने सीधे नेशनल व्हीकल डेटाबेस (Vahan) को इस डिजिटल सिस्टम से लिंक कर दिया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

वाहन पोर्टल पर डिटेल्स कैसे अपडेट करें

अपनी गाड़ी का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए आपको तुरंत 'vahan.parivahan.gov.in' वेबसाइट पर जाना होगा. वहां अपने वाहन नंबर के साथ लॉगिन करके 'सिटिजन सर्विसेज' के तहत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने के विकल्प को चुनें. अपना नया नंबर दर्ज करें और आधार ओटीपी के जरिए इसे वेरिफाई करके सबमिट कर दें. समय रहते यह काम पूरा करने से आप भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी परेशानी या अचानक लगने वाले भारी जुर्माने से बच सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

TelanganaTraffic Rules 2026Whatsapp

Trending news

CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
thalapathy vijay
CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है
Monsoon 2026
दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
DNA
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
Hufaiza
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
Supreme Court
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
Cockroach Janta Party
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
Dal Lake
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
Rudram
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल