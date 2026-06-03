Traffic Rules 2026: अब WhatsApp और SMS पर आएगा चालान, 30 दिन में नहीं किया यह काम तो भुगतना होगा अंजाम

तेलंगाना सरकार ने ट्रैफिक चालान को लेकर नया नियम जारी किया है. अब WhatsApp, SMS और Email पर भेजे गए चालान को 30 दिनों के बाद कानूनी रूप से वैध माना जाएगा. सभी वाहन मालिकों को 30 दिनों के भीतर Vahan पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना अनिवार्य है. पूरी जानकारी के लिए अभी पढ़ें.
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अगर आप तेलंगाना में रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस का एक नया नियम आपके लिए बेहद जरूरी है. अब तक लोग चालान कटने पर अक्सर यह बहाना बना देते थे कि उन्हें डाक या कूरियर से कोई नोटिस नहीं मिला, लेकिन अब यह बहाना नहीं चलने वाला है. तेलंगाना सरकार के परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डिजिटल माध्यमों जैसे WhatsApp, SMS और Email के जरिए भेजे जाने वाले ट्रैफिक चालान को पूर्ण कानूनी मान्यता दे दी है. नए नियम के मुताबिक, अब विभाग द्वारा भेजे गए डिजिटल मैसेज को ही अंतिम नोटिस माना जाएगा. इसके लिए सरकार ने सभी वाहन मालिकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने वाहन का डेटा अपडेट करने का आदेश दिया है. आइए जानते हैं कि इस नए नियम के तहत आपको क्या करना होगा.
तेलंगाना सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 167 के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नए आदेश के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा गया कोई भी चालान पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य होगा. इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य चालान की प्रक्रिया को तेज करना और कागजी कार्रवाई को कम करना है. इससे विभाग को भौतिक रूप से नोटिस भेजने के झंझट से मुक्ति मिलेगी और चालान का निपटारा भी जल्दी हो सकेगा.
सरकार ने इस नियम को लागू करने के साथ ही वाहन मालिकों को 30 दिनों की मोहलत दी है. नोटिफिकेशन जारी होने के एक महीने के भीतर सभी वाहन मालिकों को केंद्र सरकार के आधिकारिक 'वाहन' (VAHAN) पोर्टल पर जाकर अपना वर्तमान मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट करना होगा. यदि आप इस निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
इस नए नियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 दिनों की समय सीमा समाप्त होने के बाद, वाहन पोर्टल पर दर्ज नंबर पर भेजा गया कोई भी डिजिटल चालान कानूनी रूप से 'डिलीवर्ड' या तामील माना जाएगा. यानी, इसके बाद कोई भी वाहन मालिक कोर्ट या अथॉरिटी के सामने यह दलील नहीं दे पाएगा कि उसे चालान का मैसेज नहीं मिला या वह इस जुर्माने से अनजान था. मैसेज डिलीवर होते ही यह मान लिया जाएगा कि आपको सूचना मिल चुकी है और आप जुर्माना भरने के लिए बाध्य हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना में करोड़ों रुपये के ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं. बहुत से लोग अपनी गाड़ी बेच देते हैं या मोबाइल नंबर बदल लेते हैं, जिसके कारण पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती थी. कई बार लोग नोटिस मिलने की बात से ही साफ मुकर जाते थे. इन्हीं विवादों को खत्म करने और ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार ने सीधे नेशनल व्हीकल डेटाबेस (Vahan) को इस डिजिटल सिस्टम से लिंक कर दिया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
अपनी गाड़ी का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए आपको तुरंत 'vahan.parivahan.gov.in' वेबसाइट पर जाना होगा. वहां अपने वाहन नंबर के साथ लॉगिन करके 'सिटिजन सर्विसेज' के तहत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने के विकल्प को चुनें. अपना नया नंबर दर्ज करें और आधार ओटीपी के जरिए इसे वेरिफाई करके सबमिट कर दें. समय रहते यह काम पूरा करने से आप भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी परेशानी या अचानक लगने वाले भारी जुर्माने से बच सकते हैं.
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