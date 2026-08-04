/अब न चार्जिंग स्टेशन की टेंशन, न बिजली बिल का डर! एथेनॉल से चुटकियों में फुल चार्ज होगी आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है. अब तेलंगाना ने इस समस्या का एक क्रांतिकारी समाधान खोज निकाला है. KETO Motors ने एक ऐसी 'मोबाइल EV चार्जिंग टेक्नोलॉजी' पेश की है, जो पारंपरिक बिजली के बजाय एथेनॉल का इस्तेमाल करके गाड़ियों को चार्ज करती है. केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में इस तकनीक का उद्घाटन करते हुए इसे ग्रीन एनर्जी और देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बताया है.
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा गया है. KETO Motors Limited ने देश में एक ऐसा उपकरण पेश किया है जो एथेनॉल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है. अब गाड़ियों को चार्ज करने के लिए ग्रिड की पारंपरिक बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे दुनिया भर में अपनी तरह का बेहद महत्वपूर्ण और अनोखा उत्पाद करार दिया है.
तकनीकी रूप से एथेनॉल को सीधे किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी में नहीं डाला जाता. यह सिस्टम एक 'मोबाइल जनरेटर यूनिट' के रूप में काम करता है.
- सबसे पहले 100% बायो-एथेनॉल या एथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल एक विशेष एथेनॉल जेनरेटर (Ethanol-powered Generator) को चलाने में होता है.
- यह एथेनॉल जेनरेटर बिना किसी ग्रिड कनेक्शन के मौके पर ही तुरंत बिजली (Electricity) पैदा करता है.
- इसके बाद जनरेटर से पैदा हुई बिजली को फास्ट-चार्जर के जरिए सीधे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की लिथियम-आयन बैटरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
- इस तरह बायो-फ्यूल (एथेनॉल) से ऑन-द-स्पॉट ग्रीन बिजली बनाकर गाड़ियों को चार्ज किया जाता है.
इस नई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा देश के अन्नदाताओं को मिलने वाला है. एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और अनाज से तैयार होता है. जब EV चार्जिंग के लिए एथेनॉल की मांग बढ़ेगी, तो इससे किसानों की फसल को बेहतर दाम मिलेंगे और उनकी आय में भारी बढ़ोतरी होगी. मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया है.
KETO Motors द्वारा विकसित यह चार्जिंग सिस्टम पूरी तरह से पोर्टेबल यानी 'मोबाइल' है. इसका मतलब है कि इसे किसी भी ऐसी जगह आसानी से तैनात किया जा सकता है जहां अस्थायी रूप से EV चार्जिंग की जरूरत हो. अगर कोई गाड़ी रास्ते में बंद पड़ जाती है या जहां बिजली के चार्जिंग पॉइंट नहीं हैं, वहां यह एथेनॉल आधारित मोबाइल चार्जर तुरंत मदद पहुंचाएगा.
इसी कार्यक्रम के दौरान KETO Motors ने अपनी 9-मीटर सेगमेंट की पहली कमर्शियल इलेक्ट्रिक बस भी लॉन्च की. कंपनी के निदेशक वेंकटेश चल्ला ने बताया कि 35 पुशबैक सीटों वाली यह बस बेहद आधुनिक है. इस बस का इस्तेमाल मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और कैपजेमिनी जैसी दिग्गजों के कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए किया जाएगा. उद्घाटन के अवसर पर कंपनी ने तीन अहम समझौतों (MoUs) पर भी हस्ताक्षर किए.
केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के प्रयासों से भारत की विदेशी क्रूड ऑयल (पेट्रोलियम) पर निर्भरता कम होगी. इससे न केवल देश का अरबों रुपया बचेगा, बल्कि प्रदूषण घटेगा और आम जनता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा. तेलंगाना का यह कदम भारत के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को हासिल करने में एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है.