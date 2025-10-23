Advertisement
Tesla की कार से हुआ भूतों का आमना-सामना! कब्रिस्तान से गुजरते हुए दिखा भयानक नजारा

Tesla Car Ghost Encounter: यह घटना आर्नोल्ड एस्टेट (Arnold Estate) के पास घटी, जो 2013 की मशहूर हॉरर फ़िल्म द कॉन्ज्यूरिंग की असली कहानी का आधार है. ड्राइवर ने बताया कि जैसे ही वे इस डरावने इलाके के कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, कार की सेंट्रल डिस्प्ले स्क्रीन पर कई इंसानों की आकृति दिखाई देने लगीं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:29 PM IST
Tesla Car Ghost Encounter: आपको ये बात सच में डरा सकती है कि कार चलाते समय आपका आमना सामना किसी भूत से हो जाए. ये कहानी सच में डरावनी है! एक टेस्ला कार के ड्राइवर और उसमें बैठे यात्रियों के होश उड़ गए, जब गाड़ी के कंट्रोल स्क्रीन पर अचानक 'भूत' दिखने लगे. यह सब तब हुआ जब वे एक ऐसे कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहे थे.

टेस्ला ने आखिर देखा क्या?
यह घटना आर्नोल्ड एस्टेट (Arnold Estate) के पास घटी, जो 2013 की मशहूर हॉरर फ़िल्म द कॉन्ज्यूरिंग की असली कहानी का आधार है. ड्राइवर ने बताया कि जैसे ही वे इस डरावने इलाके के कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, कार की सेंट्रल डिस्प्ले स्क्रीन पर कई इंसानों की आकृति (human-shaped figures) दिखाई देने लगीं.

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि टेस्ला गाड़ियाँ ख़ास सेंसर और कैमरों की मदद से अपने आस-पास की चीज़ों—जैसे कि पैदल चलने वाले लोग (pedestrians) और दूसरी गाड़ियाँ—को पहचानती हैं और उन्हें ड्राइवर की स्क्रीन पर दिखाती हैं. टेक्नॉलजी के हिसाब से, कार को केवल असल और चलती-फिरती चीज़ों को ही पहचानना चाहिए. इसे बेजान चीज़ों को इंसान नहीं समझना चाहिए, और न ही इसे 'भूत' देखने चाहिए. लेकिन इस मामले में, सेंसर ने कुछ ऐसा देखा जो बाहर दिखाई नहीं दे रहा था.

फिर गाड़ी के अंदर क्या हुआ?
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो क्लिप में देखा गया कि जैसे-जैसे यह ग्रुप कब्रिस्तान से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, स्क्रीन पर भूतों की आकृतियाँ बढ़ती गईं. यह नज़ारा देखकर यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. क्लिप के अंत तक, टेस्ला पूरी तरह से 'अनजान सायों' से घिरी हुई दिख रही थी, जैसे कि कार को भूतों ने घेर लिया हो. यह अनुभव यात्रियों के लिए बेहद डरावना था, खासकर उस जगह के इतिहास को देखते हुए.

ज़ाहिर है, इस घटना का वैज्ञानिक नजरिए से कुछ और भी मतलब हो सकता है. कई बार टेस्ला के सेंसर कब्रिस्तान में रखीं अजीब चीज़ों, हेडस्टोन (कब्र के पत्थर) या रिफ्लेक्शन (परावर्तन) को इंसान समझ लेते हैं और उन्हें स्क्रीन पर दिखा देते हैं. लेकिन डरावनी फ़िल्म से जुड़ी असली जगह पर ऐसा होना, इसे सिर्फ़ एक टेक्नॉलजी की गड़बड़ी से कहीं ज़्यादा बना देता है! यह घटना लोगों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सिर्फ सेंसर की गलती थी, या उस जगह का सच में कोई असर था.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

